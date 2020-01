Arogance nejvyššího stupně, zlobí se v Brně. Stánkař vylil olej na náměstí

„Kluziště“ u Morového sloupu vzniklo poté, co dělníci rozmontovali hlavní pódium a tisícilitrové barely s vodou, které konstrukci upevňovaly, vylili na dláždění. Mráz následně plochu proměnil v ledovou klouzačku.

„Vůbec nechápu, jak přemýšleli. Udělali nejspíš to, co bylo nejjednodušší, a na důsledky nemysleli,“ zlobí se David Velčovský, projektový manažer Turistického a informačního centra města Brna, které mělo trhy na starosti.

Aby si lidé neublížili, obehnali organizátoři na dva dny zmrzlou plochu zábranami a bezpečnostní páskou. Povolali také společnost, která má na starosti úklid na Brně-střed. „Ta ledovatku zasypala a už je to v pořádku,“ oznámil ve středu před polednem Velčovský.

Další problém „vyplaval“ na dlažbu v úterý odpoledne. Ve žlábku, který vede ke kanálu, se objevila žlutá mazlavá tekutina. S největší pravděpodobností ji má na svědomí někdo ze stánkařů, kdo si ulehčil práci a vylil přepálený olej z pánví, na nichž se smažily pochoutky pro návštěvníky.

„Je to arogance nejvyššího stupně. Všichni věděli, že se to nesmí, navíc měli k dispozici speciální výlevku. Ale tolik lidí se nedá uhlídat,“ prohlásil Velčovský poté, co na znečištění náměstí upozornila MF DNES.

Je to v rozporu se zdravým rozumem, říká místostarosta

Organizátoři trhů požádali městskou policii, aby pomocí kamer vypátrala viníka. Další specialisté budou zkoumat obsah mazlavé hmoty a Brněnské komunikace musí vyčistit kanál. Už v úterý na místo najel čistící vůz Ave, který skvrnu zasypal dvojí vrstvou sorbentu a ošetřil horkou párou.

Celá věc bude mít dohru i na odboru životního prostředí městské části. „To, co se tam stalo, je v rozporu se zdravým rozumem,“ říká Martin Landa, místostarosta městské části Brno-střed odpovědný za životní prostředí.

„Chodím přes náměstí denně a průběžně mapuji a fotím, co se tam děje. Mám teorii, že olej, nebo co to vlastně bylo, do kanálu někdo nalil už dříve. Trhy končily v neděli, a jak do kanálů nalili vodu, vystoupala látka na povrch,“ míní Landa.

Turistické a informační centrum teď sčítá škody způsobené olejem. „Náhradu budeme požadovat po viníkovi. Do fungování trhů chceme napříště zabudovat větší apel na ekologii a bezpečnost. Hodně ale záleží na samotných návštěvnících,“ poznamenal Velčovský.

Brněnské vánoční trhy se letos konaly od 29. listopadu až do 5. ledna.