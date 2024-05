Města zvyšují poplatky za odpad, někde si lidé připlatí až 300 korun

Kolik a dokdy se platí za odpad Brno: 670 Kč za osobu, do 31. 5.

670 Kč za osobu, do 31. 5. Blansko: 780 Kč za os., do 31. 5.

780 Kč za os., do 31. 5. Břeclav: 900 Kč za os., do 31. 5.

900 Kč za os., do 31. 5. Hodonín: 840 Kč za os., do 31. 10.

840 Kč za os., do 31. 10. Vyškov: 696 Kč za os., do 30. 4.

696 Kč za os., do 30. 4. Znojmo: 800 Kč za os., do 30. 6.