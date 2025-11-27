Šilhání i tupozrakost moravských dětí bude řešit nová oční klinika ve Vyškově

  14:50,  aktualizováno  14:50
Operace šedého i zeleného zákalu, estetické zákroky i všeobecná oční ambulance na jednom místě. Hlavně ale soustředění péče na dětské pacienty. To do Vyškova přinesla nová oční klinika Gemini, která v tomto týdnu zahájila provoz.

Pyšnit se může vybavením, díky němuž patří mezi nejmodernější kliniky svého druhu v Česku. „Máme dva operační sály, jedenáct vyšetřoven i ortoptickou cvičebnu,“ jmenuje Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Ortoptická cvičebna je určena pro léčbu poruch prostorového vidění u dětí, tedy šilhání a tupozrakosti, kterými trpí až pět procent populace. Kromě zázemí v nové klinice, kde lékaři zvládnou odcvičit asi dvacet pacientů denně, vznikne i několik cvičeben ve staré budově v Žerotínově ulici.

Nová oční klinika ve Vyškově je největším lékařským centrem pro dětské pacienty na Moravě.
Nová oční klinika ve Vyškově je největším lékařským centrem pro dětské pacienty na Moravě.
Nová oční klinika ve Vyškově je největším lékařským centrem pro dětské pacienty na Moravě.
Nová oční klinika ve Vyškově je největším lékařským centrem pro dětské pacienty na Moravě.
14 fotografií

„Dětských lékařů je velmi málo a čekací doby jsou dlouhé, proto jsme se rozhodli právě pro toto zaměření. Spolupracujeme s mnoha doktory, kteří se o děti s problémy prostorového vidění starají, ale nemají je kam poslat. Počítáme s tím, že se staneme největším ortoptickým pracovištěm na celé Moravě,“ zmiňuje primářka kliniky Zuzana Prachařová.

Kromě toho se budou lékaři specializovat na operace šedého zákalu. „Ročně jich ve Vyškově provedeme asi tři tisíce a díky nové klinice jsme schopni pomoct více pacientům,“ vyzdvihuje Prachařová. Součástí kliniky je i oční optika.

Autor:
Vstoupit do diskuse