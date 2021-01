Brno spustilo zkušební očkovací centrum. Využije záložní nemocnici

Podoba záložní nemocnice se téměř nezměnila, přibyla pouze vstupní stanoviště. Zdravotníci teď očkují v zátěžovém režimu vybrané hasiče a policisty.

„Jde o příslušníky Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru, kteří pomáhají v nemocnicích, při převozu pacientů nebo jinak. Chceme být nachystaní na velkokapacitní vakcinaci tak, abychom později zvládli naočkovat více než tři tisíce občanů za den z řad veřejnosti,“ sdělil náměstek ředitele FN Brno Ondřej Ludka.



Zatím se očkuje po desítkách lidí. Přicházející do pavilonu G musí projít vstupní kontrolou u administrativních pracovníků a lékařů. Na jednoho pacienta má personál vyhrazené asi tři minuty.

Očkovat budou až 300 lidí za hodinu

„Lidé přijdou, zkonzultují s lékařem svůj stav, vyplní s pracovníky formuláře a přesunou se do nemocničních kójích, kde jim sestřička aplikuje očkovací látku,“ popsal Milan Krtička, lékař a vedoucí z Emergency týmu, který má provoz očkovacího centra na starosti. Podle něj je aktuálně na místě pět lékařů, tři sestry a množství dobrovolníků.



Po očkování musí lidé půl hodiny setrvat na místě, pak je lékaři zkontrolují, zda nemají po očkování zdravotní komplikace. Pokud žádnou nepříznivou reakci člověk nemá, podepíše mu lékař výstupní formulář s pokyny, kdy se má dostavit k dalšímu očkování a propouští ho domů. Celkem zabere návštěva očkovacího centra zhruba hodinu.

Zdravotníci si od zátěžového testu slibují zejména vyladění logistiky. „Například jsme dneska zajistili rezervní síť, kterou jsme vytvořili s Brněnskými veletrhy. Kdyby nám vypadl internet třeba jen na hodinu, byli bychom ve skluzu tři sta lidí. A to si nemůžeme dovolit,“ poznamenal Ludka.

Ludka také ujistil, že připravení budou zdravotníci od příštího týdne. S očkováním veřejnosti se však počítá až od února. V plném provozu chtějí zdravotníci proočkovat asi 300 lidí za hodinu, bude se jim věnovat 15 lékařů, další zdravotní a administrativní personál, potřeba budou i dobrovolníci.

Až osm očkovacích center na jihu Moravy

Podle výsledků zátěžového očkování na výstavišti se také jihomoravská vláda rozhodne, jak rozmístí další očkovací centra v kraji. „Je jasné, že nemocnice to nebudou mít šanci stíhat. Proto jednáme o další očkovacích centrech. Ta by měla vzniknout v kulturních sálech, tělocvičnách nebo i ve velkokapacitních stanech na volném prostranství. Klíčová je dostupnost pitné vody, sociálního zázemí, elektřiny a také parkovací plocha v okolí,“ sdělil hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Aktuálně se jedná se sedmi městy, jestli budou očkovací centra všude, není prozatím jasné. „Nejvíce jednáme s Blanskem, Vyškovem, Břeclaví a Znojmem. Na Hodonínsku se zvažuje Kyjov nebo Hodonín, případně obě města. A rádi bychom využili i Hustopeče,“ vyjmenoval Grolich. Jasno chce mít příští týden.

Grolich uvítal rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, které umožnilo kraji větší kompetence v organizaci. „Bude nám ponechána poměrně volná ruka, můžeme tedy očkovat podle svého uvážení. Hlavní je, aby se vyčerpalo co nejvíc vakcín, aby se očkovalo a aby vakcíny nezůstávaly nepoužité. Do 1A skupiny se přesunuli všichni zdravotníci včetně praktiků, ambulantních lékařů a podobně. Takže máme poměrně velkou zásobu těch lidí, kteří vakcíny využijí,“ podotkl.

Pokud bude potřeba využít kapacitu záložní nemocnice na výstavišti v Brně, očkovací centrum se v takovém případě zruší. „Záložní nemocnice je stále ve stavu provozuschopnosti. V případě, že bude potřeba, jsme do 24 hodin schopní aktivizovat tým a postarat se o naše pacienty. Očkovací centrum by v té chvíli muselo být zrušeno, protože prioritou je péče o pacienty, kteří jsou nemocní,“ řekl náměstek Ludka s tím, že neočekává, že by se potřeba nemocnice a očkovacího centra překrývala.