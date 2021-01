Vakcíny v halách nebo Bohémě. Očkování v Brně plánují i v bývalé restauraci

Dnes už neexistující restaurace Bohéma nechvalně proslula prostřednictvím pořadu Ano, šéfe. Bylo to dokonce poprvé, kdy Zdeněk Pohlreich odjel uprostřed natáčení. Teď jejich příběhy zase našly společné téma. Zatímco známý šéfkuchař sklízí kritiku za to, že dostal přednostně vakcínu proti covidu, přízemí Janáčkova divadla se má změnit v druhé velkokapacitní očkovací centrum v Brně.



S nápadem, který má i podporu vedení města, přišel ředitel společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil. Podle něj jsou prostory bývalé restaurace ideální, protože se nachází v centru Brna a řadě lidí se tak ulehčí cesta za očkováním.

„Nemocnice budou mít moc práce, protože se časem začnou vracet k běžným úkonům. Byl jsem se podívat ve Vídni, tam testování a očkování provádějí velké nevládní humanitární organizace, právě aby ulehčily zdravotnickým zařízením. Chceme jít stejnou cestou,“ vysvětlil Vobořil.



Ten už provozuje největší antigenní testovací místo v Česku na brněnském výstavišti. Tam už pod vedením Fakultní nemocnice Brno funguje také první – a zatím jediné – velkokapacitní očkovací centrum na jižní Moravě, které vzniklo v pavilonu G2 místo záložní nemocnice.

Nyní Vobořil plánuje, že vakcínu podá přímo v centru města, počítá však i se zřízením mobilních týmů. Ty mohou vyrážet očkovat přímo do kraje.

Vobořil vyzývá k očkování ruskou i činskou vakcínou

„Máme kolegy, kteří se chtějí zapojit. Dále můžeme oslovit Charitu či Český červený kříž, kde jsou zvyklí pracovat s velkým množstvím dobrovolníků. Pokud by to bylo jen na nás, začneme fungovat do týdne. Jsme ale závislí na dodávkách vakcín,“ podotkl Vobořil.

Kam na očkování Plánovaná centra v Jihomoravském kraji Brno: pavilon G2 na výstavišti a přízemí Janáčkova divadla

Blansko: sportovní hala

Břeclav: Dům školství

Hustopeče: kulturní dům

Hodonín: zimní stadion

Kyjov: Dům kultury

Vyškov: sportovní hala u základní školy

Znojmo: sportovní hala ve Dvořákově ulici Na jižní Moravě nyní očkují i mobilní týmy v domovech seniorů a doktoři v nemocnicích (zdravotníky a pacienty), vakcíny mají časem aplikovat i praktičtí a další lékaři ve svých ordinacích.

A těch zatím není dostatek. Sám proto vyzývá, aby se očkovalo i výrobky z Ruska a Číny. Dokonce připustil variantu, že nakoupí mrazáky, kde by se skladovala vakcína od firmy Pfizer, která se má uchovávat při minus 70 stupních Celsia.

Nyní se Vobořil chystá svůj plán projednat s hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL), který si koordinaci očkování na jižní Moravě vzal na starosti. Podpora pro otevření druhého brněnského centra mu nechybí ve vedení města. Vládne mu totiž koalice v čele s ODS, za kterou protidrogový expert kandidoval třeba v krajských volbách.

„Je to myšlenka, která může pomoci k rychlejšímu proočkování. Problémem jsou však skutečně chybějící vakcíny. A pokud bychom je měli, stačí už jen získat svolení hygieny,“ nastínil postup náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti).

Chystají centra, vakcíny chybí

Další očkovací centra v okresech dolaďuje kraj. Včera se jeho zástupci dohodli se znojemskou radnicí a nemocnicí, že očkovací centrum zřídí ve sportovní hale ve Dvořákově ulici.

„Nejlépe splňuje všechny podmínky a parametry pro vznik velkokapacitního očkovacího místa s průchodností pro více než 500 osob za den. Mezi ty hlavní patří bezbariérovost, velká jednotná plocha, dobrá dostupnost veřejnou dopravou a možnost parkování. Pro ty, kteří se pojedou očkovat, bude navíc vyhrazený prostor pro auta u zimního stadionu, aby vše běželo co nejrychleji,“ vysvětlil ředitel znojemské nemocnice Martin Pavlík.

Rýsují se i další očkovací centra a hrají v nich prim prostorné budovy. V Břeclavi vybrali Dům školství, v Hodoníně zvažují zimní stadion, ve Vyškově je ve hře také sportovní hala, která stojí poblíž základní školy.



„S jejich zprovozněním počítáme od března, vše ale záleží na tom, jestli budou dostupné vakcíny. Dosavadní informace od státu spíš nasvědčují tomu, že to bude bohužel později,“ informoval krajský radní pro zdravotnictví Jiří Kasala (ODS).

Na rozšíření očkování pracuje také Brno. Do terénu příští týden vyjedou dva zdravotnické týmy. Poslouží k tomu, aby vakcínu dostali i nepohybliví senioři nad 80 let.

„K dispozici je linka 771 135 452, kam mohou volat jak samotní senioři, tak jejich rodiny nebo pečovatelé, kteří se o ně starají, a registrovat je do databáze. Současně s termínem očkování dostanou také ten na přeočkování. Od 1. února začneme registrované zájemce očkovat,“ sdělil náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Dále pokračuje také očkování v záložní nemocnici v Brně, kde denně naočkují 130 seniorů nad 80 let. Vozit je tam brzy má i senior bus.

Na jižní Moravě se zatím očkuje v areálu brněnského výstaviště: