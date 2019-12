Žádný Pink, ale slavný Pock. Kastelán odhalil autora barokního obrazu

Významné zjištění si připsal kastelán zámku Jiří Černý. „Do té kaple jsem často chodil za různého osvětlení a na obraz jsem se opakovaně díval. Je tam téměř neznatelný podpis malíře, zkoumal jsem ho a četl, až jsem dospěl k závěru, že je to Pock. Dlouho mě to zajímalo a vrtalo mi to hlavou,“ popisuje vystudovaný kunsthistorik.

Dříve byl podpis čten jako „Tomas Pink“ a tak se mělo za to, že jde o jakéhosi neznámého malíře.

Malíř Tobias Pock byl přímým současníkem majitele zámku a jevišovického panství, slavného obránce Brna proti Švédům a osvoboditele Nitry od Turků, Jana Ludvíka Raduita de Souches.

Svou kariéru umělce ve Vídni započal jako „biskupský malíř“. Jeho nejvýznamnějším dílem je monumentální obraz Kamenování sv. Štěpána z roku 1647 ve Vídni. Není malován na plátně, jak je obvyklé, nýbrž na deskách z plechu.

Jevišovický obraz sv. Ludvíka je pátým objeveným a dosud dochovaným Pockovým chrámovým obrazem na Moravě, nacházejícím se v původním prostoru. Je malován na plátně o rozměrech 2,4 na 1,6 metru a tvoří ústřední motiv hlavního oltáře zámecké kaple sv. Ludvíka.

„Tuto kapli nechal v roce 1664 postavit právě zmiňovaný francouzský vojevůdce de Souches, v době, kdy na území dnešního jihozápadního Slovenska úspěšně bojoval proti Turkům. Zasvěcení kaple francouzskému králi Ludvíkovi je na našem území výjimečné a zcela jasně odkazuje k zmíněnému francouzskému šlechtici de Souches,“ přibližuje kastelán.

Za svatým Ludvíkem na koni zuří bitva

Svatý Ludvík byl ideálem křesťanského panovníka a vzorem statečného vojevůdce. Na jevišovickém obraze je zobrazen jako francouzský král na bílém koni, coby zralý muž s mohutným plnovousem s hrotitou korunou a chocholatou přilbou na hlavě.

Malíř Tobias Pock Kariéru umělce začal ve Vídni v roce 1639 s nástupem biskupa Filipa Bedřicha Breunera.

Jeho nejvýznamnějším dílem je monumentální obraz „Kamenování sv. Štěpána“ z roku 1647 na hlavním oltáři dómu sv. Štěpána ve Vídni. Další známá díla se kromě Vídně vyskytují např. v Roveretu, St. Pöltenu, Göttweigu či Mariazellu.

V roce 1993 Národní galerie Praha zakoupila Pockovu podobiznu s rodinou, mimořádně cenný obraz pro dějiny umění v prostoru bývalé habsburské monarchie v 17. století.

Levou rukou drží uzdu, v pozdvižené pravici francouzskou maršálskou hůl, pravá noha se opírá o třmen. Pohled světce je upřen k nebesům, kolem hlavy je jemně naznačena bílá paprsková svatozář. Zvláště v tváři lze zaznamenat „škrétovské“ prvky malby.

„Oděn je v brnění, přes pravé rameno mu vlaje bílý plášť se zlatými liliemi, suknice je modrá se zlatými liliemi jako charakteristickým francouzským heraldickým symbolem. Pozadí tvoří krajina s hladinou moře a pobřeží, na němž se odehrává bitva mezi křižáky a Saracény. V pravé horní části obrazu jsou zobrazeny dvě vznášející se postavičky andílků, nesoucí velký červený praporec se zlatými liliemi,“ líčí Černý.

V levém dolním rohu obrazu se nachází málo znatelný podpis, který se nyní podařilo rozluštit: „Tobias Pock F. 1664“.

Systematická práce kastelána

Jevišovický obraz sv. Ludvíka byl restaurován naposledy před revolucí, po třiceti letech se tedy vzácnému dílu dostává též autorství a přesné datace. Spatří je každý, kdo se vydá na prohlídkovou trasu jevišovického Starého zámku.

Zámecká kaple sv. Ludvíka je jediný původní zachovaný prostor včetně značné části mobiliáře, který se na zámku nachází.

„Zároveň je spolu s původním poutním kostelíkem Navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách nejcennější stavební a umělecko-historickou památkou na slavného vojevůdce de Souches. Zde se účastnil mše svaté a z té doby zůstává kromě hlavního oltáře též varhanní kruchta. V zámecké kapli lidé spatří i další unikátní obraz, manýristickou malbu Obřezání Páně,“ uzavírá jevišovický kastelán.

Podle Barbory Javorové, vedoucí oddělení komunikace a marketingu Moravského zemského muzea v Brně, takovéto objevy nejsou časté.

„A i když působí dojmem náhody, není tomu tak. V takovýchto případech jde vždy především o výsledek systematické a kvalitní práce kurátora, či zde kastelána zámku, pana Jiřího Černého. Jsme potěšeni, že se díky němu podařilo poodhalit zase kousek opony naší historie,“ uvedla.