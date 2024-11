Při kopání kanalizace se propadla země, ukrývala jeskyni se třemi propastmi

Vilémovice jsou podzemními nálezy ve svém okolí proslulé, před pěti lety zde například jeskyňáři našli hlubokou propast, která se ukrývala pod hromadou odpadků.

Tentokrát jim pomohlo budování dešťové kanalizace u rušné křižovatky tří silnic – jedna spojuje Ostrov u Macochy s Jedovnicemi, druhá vede z Vilémovic na Lažánky a třetí směřuje do centra obce. V jednom úseku se propadla země, načež zástupci Správy CHKO Moravský kras a členové České speleologické společnosti z organizací Myotis a Suchý žleb vyrazili v polovině listopadu na průzkum nových prostor.

Na dně vstupní šachty o hloubce 5,5 metru objevili menší dóm, z něhož vedou tři propasti směrem do hlubin. „Všechny tři propasti se níže patrně spojí do jedné, která je vytvořena na zkrasovělé puklině. Odhadovaná hloubka propasti je přes 30 metrů. Strop jeskyně je velmi nestabilní a jsou v něm vyřícené komínky ve směru hlavní tektoniky. Ve stropech těchto komínků jsou bloky kamenů, které jsou zaklíněny do sebe,“ stojí na facebookovém účtu obce Vilémovice.

Celá propasťovitá jeskyně je vyvinuta ve světlých vilémovických vápencích, které jsou zde subhorizontálně uloženy.

Zájemci o pohled do dosud neprobádaných končin by však měli své pokušení ovládnout. Vzhledem k tomu, že objevená jeskyně leží v těsné blízkosti křižovatky a zároveň probíhající stavby, je příchod k ní nebezpečný.

„Žádáme všechny, kdo by měli nápad se jít na místo podívat, aby od toho nápadu upustili, protože by mohli ohrozit nejen svoje zdraví. Navíc při pohledu z venku není až tak moc nic vidět. Také projíždějící řidiče žádáme o opatrnost,“ vyzývají Vilémovice.

Bezpečnost provozu na výše zmíněných silnicích však ohrožena není.