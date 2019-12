Boj lidé zvládli, developer přestavěl obchodní centrum v původním duchu

15:18

Řadu let lidé bojovali, psali petice a zakládali spolky za zachování obchodního centra Obzor na brněnském sídlišti Lesná. Jeho proměna je teď hotová a postupně se do něj vrací život. Vlastník ho zčásti zboural a během dvou let znovu postavil.