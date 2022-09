Vzletné plány, šedivý dnešek. Jizva v centru Brna stále čeká na opravu

Původně měl poblíž Malinovského náměstí v Brně vyrůst vůbec první mrakodrap v tehdejším Československu. Jenže ze stavby dvaceti pater zahájené ve 30. letech sešlo a dnes tamní obchodní dům Centrum má jen osm poschodí.

„Je to mimořádně hodnotná funkcionalistická stavba, byť byl původní návrh významného architektonického tvůrce Vladimíra Karfíka realizován jen částečně. V původním záměru unikátní obchodní palác podoby severoamerického mrakodrapu, první v Evropě, jehož stavebníkem byla firma Baťa, si dodnes uchovává koncept obchodního domu z první republiky,“ přibližuje Aleš Homola z Národního památkového ústavu.

Zvnějšku ovšem budova vypadá jako místo, kde se zastavil čas. Celé nejbližší okolí, tedy domy na Malinovského náměstí, Kobližné i Jánské ulici, je opravené, před několika lety zmizela rovněž nevzhledná tržnice na Pohořelci.

Centrum zde tak působí jako pěst na oko. Výjimkou jsou jen první dvě podlaží, v nichž Lidl před rokem otevřel svou vůbec první dvoupatrovou prodejnu, tím však jakákoliv výraznější modernizace končí.

A to navzdory v minulosti avizovaným plánům brněnského podnikatele Martina Nového, jenž objekt vlastní už čtrnáct let. „Nemyslím si, že je to až takové retro, prodejny vypadají pěkně. Je ale pryč doba, kdy lidé chodili nakupovat do horních pater,“ hájí majitel relativně liduprázdné prostory mimo Lidl a zašlou fasádu ze 60. let.

Návrh od Jiřičné

Právě někdejší komunistické úpravy památkář Homola kritizuje. „Tehdy došlo k výraznému negativnímu zásahu do vzhledu stavby rekonstrukcí obvodového pláště, která použitím tehdy dostupných typizovaných prvků, takzvaných boletických panelů, změnila původní horizontální členění fasád. Dílčí úpravy postupně stírají památkový charakter domu, který bohužel již dlouho není ‚dobrou adresou‘,“ popisuje Homola.

Na poslední výtku nicméně Nový reaguje, že má dům plně obsazen, a dokonce prý v minulosti musel některé zájemce odmítat, aby zachoval prodejnu textilu, která je pro Centrum typická.

Rovněž tvrdí, že původní majitel budovu za 130 milionů korun prodal nejen kvůli tehdejší finanční krizi, ale i kvůli návrhu známé české architektky Evy Jiřičné, který počítal se zvýšením obchodního domu o dalších jedenáct pater, tedy 25 metrů, aby se částečně dostavěl podle původního projektu z první republiky. „To by ale nikdo neschválil,“ říká Nový.

Před lety si přitom sám s myšlenkou návrhu Jiřičné pohrával. „Nesouhlasím, že by to příliš vyčnívalo a nezapadalo do okolí. Viděl jsem návrhy a jsou nádherné. Nejsou jako krabice, ale různě zatočené, trochu jako Tančící dům v Praze. Má to šmrnc,“ prohlásil v roce 2009. Nepochodil však, a to nejen s tímto projektem.

„Asi rok jsem strávil nad různými studiemi, ale nastaly problémy u úřadů a bylo jasné, že to nepovolí. Říkal jsem si, že to musím nechat odležet a že třeba za pět let tam budou sedět jiní a povolí to,“ odhaluje své myšlenky.

Tento postup se mu ostatně vyplatil v případě eskalátorů uvnitř obchodního domu. V roce 2013 jezdící schody památkáři nejdříve nepovolili, po pár měsících však otočili a místo jedněch zamítnutých jich schválili rovnou pět. Dodnes jsou zde ovšem jen jedny právě v prodejně Lidl a další majitel neplánuje. „V roce 2017 jsem tady nechal instalovat dva luxusní zlaté výtahy,“ chlubí se.

Žádné opravy na dohled

Zhruba v té době zkusil na úřady zajít s trochu jiným návrhem na výstavbu dalších pater i nového opláštění. „Studenti tady tenkrát v rámci svých akademických prací navrhovali úpravy a jeden projekt se mi opravdu líbil. Pruhy po fasádě stoupaly nahoru, kde se pak proplétaly,“ líčí Nový. Znovu však narazil. „Nechci pomlouvat památkáře, ale oni se vyjádřili, že původně byly na budově pruhy vodorovně. Ty už ale byly po opravách ze 60. let pryč, takže jsem si myslel, že není co chránit,“ vysvětluje.

Návrh s pruhy v oblacích ovšem definitivně neopustil. Když už se chystá úpravu obchodního domu platit, chce ji totiž provést podle svých představ. „Na pohlednicích by bylo vidět, jaký v Brně máme krásný barák,“ věří a po čase chce znovu na úřadech zkusit, zda tentokrát neuspěje. Obchodní dům ostatně patří do seznamu stovek pozdě zapsaných památek, takže přišel o tento ochranný status.

Žádné opravy přesto v nejbližší době nejsou podle majitele na stole. Kvůli covidové pandemii mu dluží nájemníci, takže čeká, až mu vše splatí. „Sám jsem měl existenční problémy, protože nemám jiné příjmy než z nájmů,“ sděluje muž, který vlastní i dalších osm obchodních či jiných domů v centru Brna. Centrum podle něj nijak nechátrá. „Nic není v havarijním stavu. Veškeré sítě jsem vyměnil, statika je v pořádku. Zůstává jen plášť, který je bohužel nejvíc vidět,“ zmiňuje Nový.

A pokud památkáře neobměkčí ani za pár let, kdy se plánuje k dřívějším návrhům vrátit? Pak je prý připraven obrátit se na jiné architekty. Například na ty, kteří jsou autory obchodního centra Omega na náměstí Svobody, které přitom v době své výstavby v roce 2005 rovněž budilo velké kontroverze. „Prostě oslovím někoho, koho už Brno zná,“ oznamuje.