Příležitost i riziko. U Dukovan se kvůli dostavbě bojí zahlcení a kriminality

V Oslavanech dotazník dokonce fyzicky doručili do všech 1 900 domácností. „Odezva je obří, protože se konečně někdo probral, aby se vůbec zjistilo, co spádové území potřebuje a jak to lidé vnímají. Dosud se jich nikdo neptal. Potvrzuje se, že mají málo informací. Ani obcím dodnes nikdo neřekl, co se po nich chce,“ poukazuje starosta Vít Aldorf (ODS).

Kapacity škol a školek či bytovou výstavbu tady politici řeší dlouhodobě, protože počítají s tím, že město na Brněnsku díky své strategické poloze nabobtná.

Dostavba Dukovan je plánovaná v letech 2029 až 2036, ale čas je už nyní kritický i podle prvního muže nedalekého Zbýšova Jakuba Dobšíka (nez. ), podle něhož jde o velkou příležitost a impulz, ale musí se podchytit. „Pokud se bude stavět jeden blok, bavíme se o pěti až sedmi tisících pracovnících na stavbu a montáž, kteří si samozřejmě dovezou rodiny. To může mít vliv na dostupnost základních služeb, rizikem jsou různé ubytovny,“ míní.

Stejně přemýšlí i starosta Tetčic na Brněnsku Jan Šon (nez.). „Do regionu přijde minimálně pět tisíc lidí a netřeba si nalhávat, že to budou atomoví inženýři, takže vidím bezpečnostní rizika, nápor na celý integrovaný systém. Většina dědin mezi Dukovany a Tetčicemi má naplněné kapacity čistírny odpadních vod, takže nepostaví satelitní městečko třeba pro tisíc lidí. Kraj měl jednat už minulé volební období. Za pět let nestihne vykoupit pozemky, natož něco postavit,“ myslí si.

Ivančice chtějí nové byty i školní obor

Především příležitost v tom spatřuje starosta blízkých Ivančic Milan Buček (STAN). „Je to rozhodnutí vlády a národní zájem, teď se jen řeší co a jak. Chceme být připraveni, ne jako když se Dukovany začaly stavět a všechno šlo do Třebíče, a Ivančice propásly jedinečnou šanci být součástí něčeho takového,“ hlásí Buček.

Ve městě už evidují developerský zájem na výstavbu asi 600 bytů a chtějí na kraj „zatlačit“ ohledně silnic, nemocnice nebo středního školství, aby tu vznikl elektrotechnický obor, který dodá odborníky. „Zkrátka to hodláme uchopit komplexně, abychom na tom mohli participovat,“ líčí starosta.

Socioekonomickou studii na dostavbu Dukovan zadalo v zájmovém území ministerstvo pro místní rozvoj a kraje Jihomoravský a Vysočina, dokončena bude na podzim. Proč až nyní, Helena Ondřejová za odbor tiskových věcí krajského úřadu nekomentovala. Už je však jasné, že krajem povedou takzvané návozové trasy, po kterých do Dukovan poputuje stavební materiál jako kámen, písek, cement, popřípadě technologie.

Na opravy silnic druhých a třetích tříd a mostů získalo hejtmanství 35 milionů korun. „Finanční injekci využijeme na projektování souvisejících dopravních staveb. Celkem jde o seznam 42 stavebních akcí. Zlepší se i vybavenost občanské infrastruktury na Ivančicku, Oslavansku a Rosicku,“ jmenuje Ondřejová.

Profitovat z toho budou třeba Moravské Bránice, jimž to přinese tolik očekávanou rekonstrukci silnice II/152 na Ivančice. „Umožní to i dostavbu chodníků a výstavbu přechodu nad školkou,“ těší se starosta Kamil Ferda (nez.).

Přes nás je cesta nejrychlejší, bojí se Tetčice

Další starostové se bojí, že dopravci nebudou doporučované zásobovací trasy dodržovat, protože je zajímají jen časy a kilometry.

„Sice je krásné, že trasa Brno – Tetčice – Neslovice – Ivančice – Moravský Krumlov mezi nimi není, ale když v Brně zadáte Dukovany, vystřelí vám právě tahle úsek jako nejrychlejší a nejkratší,“ upozorňuje starosta Tetčic, kudy už dnes denně projede šest tisíc aut a nejde se téměř dostat na hlavní silnici. O dodržování tras pochybuje i starosta Zbýšova. „Není páka, jak jednotlivé subdodavatele donutit. Možná k nám nebudou jezdit kamiony, ale vytlačí přes Zbýšov osobní dopravu,“ obává se Dobšík.

Zmíněný dotazník neputuje jen obyvatelům, ale i k podnikatelům a institucím. Například vyvstává důležitost ivančické nemocnice. Ve dvacetikilometrovém ochranném pásmu je jediná.

„S radostí bychom se podíleli na zajišťování zdravotních služeb pro zaměstnance, kteří se budou podílet na budování nového bloku i zajištění provozu, ale v současné době máme jen mlhavý nástin toho, co se připravuje někdy v horizontu roku 2036 a dál, proto není jednoduché zjistit, na co se máme připravit. Navyšovat kapacity v roce 2024 mi nedává smysl,“ podotýká ředitel nemocnice Jaromír Hrubeš.