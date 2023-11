Jeden bazén v Brně opravili, druhý přistavěli. Za Lužánkami se opět plave

Nová plovárna, jejíž součástí je i šestnáctimetrový bazén pro děti, bude sloužit jak veřejnosti a školám, tak i profesionálním plavcům, zejména pro rozplavby při závodech. Tato možnost dosud za Lužánkami chyběla, což komplikovalo pořádání špičkových soutěží.

Stavba nového a oprava starého bazénu vyšly celkem na 444 milionů korun. „Proběhla oprava stropu a osvětlení za 69 milionů, rekonstrukce skokanské věže stála 14,5 milionu, z nichž sedm milionů poskytla Národní sportovní agentura (NSA). Renovací za 600 tisíc korun prošla také bazénová vana,“ vyčíslil investiční náměstek brněnské primátorky René Černý (ANO) s tím, že nová přístavba vyšla na 360 milionů korun, z čehož 90 milionů poskytla NSA.

Oba bazény jsou propojeny společným zázemím včetně šaten. Každý návštěvník si tak může vybrat, kam si půjde zaplavat, třeba podle menší obsazenosti. Příplatek se účtuje pouze za wellness.

Hodina a půl plavání od 6 do 14 hodin a od 20 do 21.30 stojí 160 korun, odpoledne o dvacetikorunu víc. „Ceny jsme zvedali jen velmi mírně, a to s ohledem na energie, které vyskočily,“ poznamenal Martin Mikš, ředitel městské společnosti Starez-Sport, která se stará o provoz sportovních zařízení v Brně.

Část kapacity bazénů zaberou profesionální plavci, kteří nemají kde jinde trénovat. „Minimálně tři dráhy v padesátimetrovém nebo čtyři dráhy v pětadvacetimetrovém bazénu by však měly být vždy k dispozici veřejnosti,“ sdělil brněnský radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09).

Bazény měly být původně otevřeny už před létem, poté 1. října. Zdržení způsobila narušená statika, havarijní stav původní akumulační nádrže, nález azbestu i objevení velkého množství stavební suti.