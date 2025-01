Odložení holčičky u stromu vyšetřuje policie jako pokus o vraždu, matku stále hledá

Čerstvě narozené holčičky položené pod stromem si ve večerních hodinách všiml kolemjdoucí. Spolu s přítelkyní zabalil miminko do deky, kterou přinesl z auta, a vzal jej k sobě do bytu. Přivolaní záchranáři pak dívenku odvezli do nemocnice a policisté spustili pátraní po matce.

„Kriminalisté byli v kontaktu s více než tisícovkou domácností v okolí místa nálezu a mluvili téměř se třemi tisícovkami lidí. Ani to však, včetně důkladné prohlídky přiléhající chatové oblasti, k úspěchu nevedlo,“ uvedl měsíc po nálezu novorozence policejní mluvčí Pavel Šváb.

Ředitel jihomoravských policistů Leoš Tržil dnes oznámil, že případ je vyšetřován jako pokus o vraždu. Matku se však stále vypátrat nepodařilo.

Z analýz zajištěných stop a odborných vyjádření vyplynulo, že by matka mohla mít tmavé vlasy po ramena odbarvené na blond. Mohlo by také jít o uživatelku marihuany.

Holčičky, které v nemocnici začali říkat Apolenka, se ujali pěstouni. Podle informací z listopadu byla nalezena tři až čtyři hodiny po porodu. Na svět přitom přišla předčasně, a to ve 34. týdnu těhotenství.

Policisté při pátrání po matce opakovaně požádali o pomoc veřejnost. Jako možnou stopu zveřejnili snímek atypického prádelního kolíčku, kterým byla zaškrcená pupeční šňůra novorozence.