Z Brna budou létat nové pravidelné linky, na jih Španělska i do Říma

„Málaga je bezesporu velmi atraktivní turistickou destinací, kterou lze díky jejímu klimatu navštěvovat prakticky celoročně. Figuruje dlouhodobě na předním místě ve vyhledávačích obyvatel Jihomoravského kraje,“ sdělil brněnský radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl (ODS), který jednání o nové pravidelné lince inicioval.

Ve směru Brno–Málaga bude linka v pondělí odlétat v 11:05 a ve čtvrtek ve 14:10. V opačném směru pak bude linka z Málagy odlétat v ranních, respektive dopoledních hodinách – v pondělí v 7:15 a ve čtvrtek v 10:20.

Už v pátek se spustí prodej letenek na tuto trasu, na které se letadla společnosti Ryanair objeví poprvé od nového letového řádu na konci března.

Koncem března 2025 se do Španělska podívají i Ostravané. Z tamního letiště začne Ryanair lítat do Girony, ležící nedaleko Barcelony.

Stejný dopravce nejspíš obnoví i přes léto poslední roky pravidelně provozovanou linku z Brna do italského Bergama.

Nemusí to být ale jediné spojení do Itálie. V dohledné době chce město oznámit i pravidelné spojení do Říma, které by mělo rovněž začít fungovat od jara. „Během příštího týdne by se měl upřesnit prodej letenek na tuto linku,“ řekl iDNES.cz Kratochvíl.

A další v hledáčku je nizozemská metropole Amsterdam. „Jsme tam v počátečních fázích diskuze, nechtěl bych předbíhat. Zájem ale je,“ dodal radní, který se v minulosti aktivně zasazoval i o přímé vlakové spojení s letištěm ve Vídni, když z Brna téměř žádné pravidelné linky nelétaly.

Brněnské letiště si navzdory pouhým dvěma pravidelným linkám zapíše letošní rok jako rekordní v počtu odbavených cestujících. Loni odbavilo letiště necelých 687 tisíc cestujících. Jen za červenec, který byl v Brně rekordní, terminálem prošlo přes 170 tisíc pasažérů. Důvodem jsou především charterové lety cestovních kanceláří, které Brno poslední roky čím dál častěji využívají, a to nejen v létě.

V aktuální zimní sezoně nabídne letiště kromě pravidelné linky do Londýna i dvě charterové linky do Thajska a nově na Mauricius. V únoru se pak začne z Brna znovu létat do Egypta.