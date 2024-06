V Brně položili nové koleje vedoucí odnikud nikam, tramvaje je nevyužijí

Vedením Brna preferované prodloužení tramvajové trati ze současné konečné Štefánikova čtvrť na Halasovo náměstí na Lesné narazilo na odpor obyvatel sídliště i radnice. Ti preferují protažení trolejbusů.

Od investice odhadem za 800 milionů korun město upustilo. Vyhodnotilo si, že protažení tramvají nepřinese výrazné benefity, naopak náklady jsou s ohledem na nízké přínosy velmi vysoké.

Přednost dostaly i ze strany magistrátu trolejbusy, které obkrouží celé sídliště a nepojedou pouze po spodním okraji sídliště jako zamýšlená tramvaj. Koleje nicméně dělníci na most v minulých dnech i tak položili, třebaže není jisté, že vůbec někdy najdou využití.

Na magistrátu tvrdí, že z dlouhodobého hlediska se s prodloužením tramvajové trati na Lesnou stále počítá. „Proto se při takto velkých stavebních úpravách mostu přistoupilo k položení kolejí, které dosud končily před ním, aby se následně už nemuselo do konstrukce stavebně zasahovat. Proto budou i například sloupy trakčního vedení připraveny na tramvaje,“ vysvětlila Zdeňka Obalilová z tiskového střediska magistrátu.

Nové koleje na mostě doplnily ty sousední táhnoucí se ve více než dvousetmetrovém úseku, které vedou směrem od Lesné do Štefánikovy čtvrti. Také ony začínají i končí v silnici, a směřují tak odnikud nikam. Nenavazují ani na trať ústící do stejnojmenné smyčky. S výhledem na prodloužení trati dělníci tento starý obousměrný pás položili při stavbě Husovického tunelu v letech 1996 až 1998. Bez využití je tak už víc než čtvrtstoletí.

Umístění nových kolejí na mostě vyšlo na necelé tři miliony korun. Město nicméně odmítá, že by šlo o peníze vyhozené takzvaně do vzduchu nebo třeba zbytečnou rozmařilost. „Musíme upozornit, že pokud by se nepoložily koleje, nebyla by stavba levnější o celou tuto částku, jelikož by konstrukce kolejiště musela být nahrazena vrstvami vozovky. Došlo by také k prodloužení doby prací,“ zdůraznila Obalilová.