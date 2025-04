Rozmach cyklostezek. Lidé se mohou těšit na nové úseky u Brna i na cestě do Vídně

Do práce se dělníci pustili loni v září. „Aktuálně jsou zhruba v polovině výstavby. Očekáváme, že nové úseky budou hotové v červenci,“ upřesňuje manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko Rudolf Staněk.

Část stezek vznikne přeměnou polních cest, na které stavbaři položí asfalt. Zbytek vyroste takzvaně na zelené louce, kde dosud nevedly ani nezpevněné propojky. Náklady na pět stezek dosahují téměř 52 milionů korun. Investorem je svazek obcí, část sumy uhradí z evropských dotací. „Nejnákladnější je vybudování podjezdu pod železniční tratí vedoucí od Holubic,“ zmiňuje Staněk.

Pětice nových úseků na Pozořicku rozšíří síť cyklostezek ve východním a jihovýchodním okolí Brna. Už několik let se mohou lidé na kole pohybovat odděleně od aut po vyasfaltovaných cestách mezi Šlapanicemi, Ponětovicemi, Kobylnicemi, Sokolnicemi, Telnicí i okrajovou brněnskou částí Slatina. Později k nim přibyly další čtyři nové úseky sloužící jako propojení brněnské Líšně se sousedními obcemi Podolí, Velatice a Tvarožná.

Dalším na řadě je krátký úsek z Velatic do Mokré-Horákova. Následně se chce svazek obcí zaměřit na jihozápadní okolí Brna. V plánu má propojit pro lidi na kole Střelice, Troubsko a Ostopovice tak, aby se dostali mimo běžné silnice až do brněnského Starého Lískovce.

Citlivé kácení

Ideálně na podzim se mají cyklisté dočkat otevření prvního úseku nové stezky mezi Ivančicemi a Dolními Kounicemi na Brněnsku. Povede ve čtyřkilometrové délce podél řeky Jihlavy na území druhého zmíněného města a sousedních Moravských Bránic, tato část skončí na hranici s Ivančicemi. Vznikne také nová lávka přes potok Bukovina, stavbaři už vybetonovali základy mikropilotů.

V trase stezky už proběhlo kácení dřevin, které zasahovaly do budoucí cesty. Další musely podstoupit zdravotní ořezy větví a kmenů, aby neohrožovaly cyklisty a pěší. Částečné nebo úplné zásahy se týkaly dohromady 173 dřevin. „Ke kácení jsme se snažili přistupovat co necitlivěji, aby byl počet odstraněných stromů co nejmenší. Zároveň počítáme s náhradní výsadbou,“ říká manažer Mikroregionu Ivančicko Bohumil Smutný.

Stavební firma má na vybudování nové stezky čas do konce roku. Ale pokud práce nic nezkomplikuje, měla by je dokončit o několik měsíců dřív. Náklady vyjdou téměř na 40 milionů, velkou část pokryje evropská dotace. Později navážou další dva úseky na území Ivančic. Na rozdíl od prvního vzniknou úpravou už existujících cest, kam bude povolený vjezd autům.

O dva nové úseky vedoucí mimo silnice se na podzim rozroste cyklotrasa spojující jihomoravskou metropoli s hlavním městem Rakouska. Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno–Vídeň zahájil stavbu zhruba kilometrové cesty mezi Vojkovicemi a Hrušovany u Brna, podobně se už dělníci pustili také do 2,7 kilometru dlouhého úseku propojujícího Hrušovany nad Jevišovkou s Jevišovkou podél stejnojmenné řeky.