Nastartovaný rozmach Nové Zbrojovky přináší i těžkosti lidem v okolí

Věci se letos daly do pohybu tak zásadně, že v příštím roce má výstavba konečně nabrat spád. Oproti vzletným slovům, která pravidelně zaznívala, jde o výrazný posun. Stavební ruch v lokalitě poblíž řeky Svitavy v Židenicích tím pádem pociťuje i čím dál více Brňanů.

Už v polovině letošního roku začali dělníci pracovat na rozšíření ulice Šámalovy ze stávajících šesti na více než třicet metrů. Zdejší silnice bude jedním ze tří hlavních napojení nové čtvrti do okolí. V novém roce se omezení kvůli Šámalově dotkne i těch, kteří jen projíždí na napojovanou Zábrdovickou.

„Zhruba od poloviny ledna bude průjezdná jen ve směru od města. V opačném bude doprava vedena ulicí Lazaretní, která bude jednosměrná,“ přibližuje židenický starosta Petr Kunc (nez.).

To však bude jen začátek větších útrap, jež místní čekají. V létě nastane kompletní uzavírka Zábrdovické pro auta trvající až do srpna 2026 a zároveň úplná výluka tramvají na období letních prázdnin. Koleje je totiž nutné přeložit kvůli stavbě levého odbočovacího pruhu na Šámalovu.

Do toho začnou železničáři s rekonstrukcí mostu u židenického nádraží, což způsobí další komplikace. „Železniční provoz zůstane zachován,“ uklidňuje aspoň mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Tato oprava, stejně jako na příští rok plánovaná modernizace trati z Židenic do Černovic, už je součástí přestavby celého brněnského železničního uzlu zahrnující především přesun hlavního nádraží.

Soutěž o podobu školy ve vznikající brněnské čtvrti Nová Zbrojovka vyhrál ateliér SOA architekti.

Místní musí počítat s omezením i na druhé straně rozsáhlého areálu u ulice Markéty Kuncové, kde bude druhé vyústění z Nové Zbrojovky. „Jsme rádi, že se tento úsek opraví. My sami navážeme výstavbou hřiště u bytových domů,“ oznamuje Kunc s tím, že do roka a půl se ulice, která je dnes v dezolátním stavu, i prostranství kolem stávajících domů výrazně změní k lepšímu.

Starosta navíc připomíná, že obě zmíněné stavby zkomplikují i příjezd do samotné Zbrojovky, kde začne panovat podstatně větší ruch než dosud. Nákladní auta a stavební stroje, které nezvládnou kvůli výšce projet pod mostem v Lazaretní u židenického nádraží, budou muset projíždět centrem města přes Cejl.

Nové byty do dvou let

Developerská společnost CPI, která novou čtvrť chystá, už nedávno předala stavebním firmám plány na stavbu čtyř dalších objektů, z nichž dva jsou bytové domy s celkovou kapacitou 300 bytů. Půjde o vůbec první prostory pro bydlení. Uvnitř areálu je v novém hávu zatím bývalá nářaďovna, v níž sídlí například letenkový vyhledávač Kiwi.com, letos vyrostla také kancelářská budova u vjezdu do Zbrojovky poblíž Vojenské nemocnice a dále showroom americké automobilky Tesla na opačné straně celé plochy. Nová obydlí zde plánují dokončit do dvou let.

„Vánoce 2026 již budeme trávit v revitalizované jižní části Nové Zbrojovky spolu s prvními obyvateli a řadou nových nájemců a pracujících,“ hlásí za CPI Eva Skácelová.

První z bytů, z nichž více než stovka už je prodaná, postaví společnost poblíž Svitavy. Vedle nich začínají růst další dvě budovy, které poslouží pro kanceláře, obchody či služby. Jejich součástí budou i byty k nájmu pro ty, kteří si nemohou dovolit pořízení vlastního bydlení. Ceny jednopokojových jednotek totiž začínají na zhruba pěti milionech korun, u třípokojových se šplhají i na více než dvojnásobek.

„Na tuto výstavbu bude v následujících letech navazovat realizace dalších objektů. Vznikne nábřežní rezidence Beranka a administrativní budovy D5. Office a Consul s věží Come-inn, která mimo kancelářských prostor nabídne ubytování krátkodobých a střednědobých návštěvníků,“ informuje Skácelová. Celkově má v Nové Zbrojovce vyrůst 2 500 bytů.

Pro Židenice to bude v příštích letech znamenat velký zápřah a stavební ruch spojený s komplikacemi pro místní. „Už se tím ani netrápím,“ povzdechne si Kunc nad tím, že jeho městskou část v poslední době každoročně zasáhne řada dopravních omezení. Nedávno to byla výstavba estakády přes Tomkovo náměstí a také rekonstrukce kanalizace a vodovodů na frekventované Gajdošově ulici.

Třetí a poslední stěžejní napojení Nové Zbrojovky na dopravní tahy Brna má vést po zcela novém mostě přes Svitavu následovaném novou silnicí na pravém břehu řeky až k rampě na estakádu u Tomkova náměstí. Na Novou Dukelskou, jak se spojce říká, je už připravený připojovací pruh z estakády.

„V tuto chvíli je těžké odhadovat začátek samotné stavby mostu, mohlo by to být na přelomu let 2027 a 2028,“ sděluje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Tento projekt je podle něj zároveň koordinován se stavbou nezbytných zábran proti velké vodě. Do budoucna město plánuje v Nové Zbrojovce i stavbu nové školy a školky.