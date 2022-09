Na jižní Moravě začali poprvé po dvaceti letech stavět novou dálnici

Nová dálnice se v Jihomoravském kraji začíná stavět po více než dvaceti letech. Naposledy v dubnu 2002 zahájili dělníci výstavbu D1 od Vyškova k obci Mořice, šestnáctikilometrový úsek dokončili o tři a půl roku později.

Nové dílo je v podstatě obchvatem Moravského Písku a navazuje na dva úseky ve Zlínském kraji, celkem je ve výstavbě přes dvacet kilometrů dálnice. Všechny tři části by měly být v provozu do dvou let.

„Nový úsek D55 nahradí již nedostačující silnice II/427 a I/54 a odvede tranzitní dopravu z Moravského Písku,“ přiblížil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Na budoucím tělese dálnice se už pracovalo po celý letošní rok. Pohybovali se zde archeologové, kteří našli řadu cenných a zajímavých artefaktů, zároveň se dělaly přípravné práce, jako je skrývka ornice a příprava terénu na stavbu. Součástí úseku bude mimoúrovňová křižovatka u Bzence, tři mosty a jeden ekodukt.

Dálnici D55 však hrozí, že bude na delší dobu u Bzence končit. Následující úsek směrem na Břeclav se má podle ŘSD začít stavět nejdříve za šest let kvůli složitým podmínkám národní přírodní památky Váté písky. Kvůli tomu by měla být dálnice mezi Bzencem a Rohatcem z větší části zakrytá.

V budoucnu D55 propojí Břeclav s Olomoucí, lidé jedoucí ze Slovenska tak nebudou muset při cestě na sever Moravy přes Brno.