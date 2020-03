Dětské centrum troskotá na cizí parcele, možná vůbec nevznikne

Naráží totiž na problém se soukromou parcelou. A to i přesto, že dětské centrum má stát pouze na pozemcích města. Starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl (ČSSD) tvrdí, že se o problému dozvěděl teprve loni na podzim.

„Když jsme tehdy začali připravovat projektovou dokumentaci ke stavbě, zjistili jsme, že hned u pozemku, na němž by mělo nové centrum vzniknout, stojí soukromá budova firmy s názvem Outulný investiční fond. Podle projektanta objekt stojí příliš blízko, navíc bychom stavbou zrušili příjezdovou cestu. A ani jedno zkrátka není možné,“ popsal Kratochvíl.



Podle něj je přesto nové středisko pro obyvatele z okolí prioritní záležitostí, protože dětí v městské části přibývá a dosavadní centrum volného času ve Fleischnerově ulici je malé a není možné ho dál rozšiřovat. Naopak plánované středisko podle vítězného návrhu architektonického ateliéru Petra Pelčáka nabízí kromě moderní hlavní budovy a parkových úprav náměstí i atrium s velkorysým prostorem pro děti a trávení volného času. V druhé etapě má navíc vzniknout multifunkční sál pro sport i kulturu.

Předražené vyrovnání?

Město na Novou Bystroušku přislíbilo zhruba 110 milionů korun, zbytek má dodat městská část. Stavba už měla začít loni s tím, že za tři roky bude hotovo. Teď bystrcká radnice přemýšlí, jak ze situace ven.

„Máme dvě možnosti. Pozemek a stavbu odkoupit, nebo projekt ukončit s tím, že architektům a projektantům zaplatíme za dosavadní práci, začneme úplně znovu a Bystroušku postavíme jinde. Tím se ale všechno prodlouží a nepochybně i prodraží. Podle mě je lepší první možnost, protože už nastartovaný a s městem projednaný projekt neskončí v koši,“ popsal Kratochvíl.

Vedení radnice už oslovilo vlastníka a domluvilo se s ním, že pozemek i budovu, ve které sídlí prodejna potravin a servis elektroniky, městu odprodá za asi tři miliony korun. Dalšího půl milionu bude stát zbourání objektu. Transakci schválilo už loňské prosincové zastupitelstvo, ale opozice je tvrdě proti.

„Cena je několikanásobně předražená, navíc stavba už měla být dávno odstraněná, protože jako dočasná měla povolení jen do roku 1994. Proč by tedy měla radnice platit za odstranění černé stavby?“ namítá bývalý místostarosta Bystrce Jaroslav Petr (na radnici zvolený za ANO, nyní za SPD), který měl za svého působení na starosti stavební oblast a územní plánování.

Podle Kratochvíla však stavební úřad v Bystrci sice vydal rozhodnutí o odstranění stavby, jenže majitel se odvolal, takže úřednický proces není uzavřený. A kritizuje exmístostarostu, že si pozemek nepohlídal, a navíc seděl v komisi, která vybrala vítězný projekt. „Jako nerealizovatelný tedy neměl být vůbec vybrán,“ má jasno Kratochvíl.

To ale Petr odmítá. „O tom to vůbec není. Podmínky soutěže se vztahovaly na celé území Horního náměstí. A počítalo se s tím, že do stavby se pozemky vyřeší, a také se až na ten jeden vyřešily. A byl jsem to já, kdo to inicioval. Odešel jsem z vedení na podzim 2018 a měl jsem informace od majetkového odboru, že majitel chce parcelu směnit. Dál už jsem na to neměl vliv,“ popsal Petr s tím, že projekt vybírala komise a vyhrál ten nejlepší.

Verdikt na straně města

A soutěž i její výsledky jsou v pořádku i podle Kanceláře architekta města Brna (KAM). „V podmínkách bylo, že Nová Bystrouška musí stát na pozemcích města a že je třeba přiměřeně respektovat dva již existující dokumenty – investiční záměr a územní studii, které už řešily rámcově, co by mělo na území být. A to vítězný návrh dodržel,“ upozornil Ondřej Puczok z kanceláře architekta. Podle něj se počítalo s tím, že stávající provozovny v sousedství budou zrušeny. „Architekti měli přijít s jejich možnou náhradou na jiném místě,“ doplnil Puczok.

Poslední slovo v možném odkupu má město. Prodej musí projít radou i zastupitelstvem. Vedení o něm ještě nejednalo. „Věc je nachystaná, takže ji radě předložím. Tři miliony nejsou ve vztahu k celému rozpočtu moc. Za sebe bych upřednostnil narovnání, ale nevím, jak se zachovají kolegové,“ řekl náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti).

I když Brno nakonec svolí ke koupi pozemku a budovy, může si hlavu postavit majitel. „Písemně nám dohodu stvrdil, ale platila pouze do konce února. Je otázka, co bude dál,“ dodal starosta Kratochvíl. S majitelem firmy se MF DNES zkoušela spojit, je však v zahraničí a na zaslané dotazy neodpověděl.