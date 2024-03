„Nechtěný“ šéf špitálu chce spokojené lékaře, chlubí se smlouvou s odboráři

V největší krajské nemocnici pracuje skoro 1200 lidí, třetina zaměstnanců podepsala výzvu, aby se vedení nemocnice neměnilo. Stalo se a podle Kavky je nyní cílem, aby byl personál především spokojený a kvalifikovaný. „To je základ pro fungování takto velké organizace. Jako první krok se nám podařilo za pouhý měsíc uzavřít kolektivní smlouvu se zástupci odborových organizací nemocnice, která zaručuje navýšení platů lékařských i nelékařských zaměstnanců,“ vyzdvihl Kavka.

Znojemský špitál má nyní před sebou řadu důležitých úkolů. Mezi ty hlavní patří opětovné zajištění ORL pohotovosti a komplexní rekonstrukce urgentního příjmu. Vedení nemocnice chce také oživit přeshraniční spolupráci s rakouskými partnery. Ve spolupráci s Jihomoravským krajem jako svým zřizovatelem chce dokončit rekonstrukci lůžkového traktu a definovat budoucí rozsah zdravotní péče v regionu.

„Pracovat chceme na možnosti rozšíření zdravotní péče. Konkrétně onkologické, hematoonkologické a transfuziologické péči a s tím související paliativní péče, laboratorní medicíny a dalších. V rámci operačních oborů akcentovat operační techniky a přístupy, které umožní rychlý návrat pacientů do běžného života. Tedy minimalizovat hospitalizační dobu a předcházet komplikacím. Chceme být nemocnicí s vysokým standardem porodnické péče,“ vyjmenoval vize ředitel nemocnice, která se chce zaměřit i na preventivní medicínu.

Kraj výhrady části zaměstnanců opakovaně slovy radního pro zdravotnictví Karla Podzimka (ODS) odmítal. „Současné vedení je složeno z dlouholetých zaměstnanců nemocnice, kteří se v jejím chodu plně orientují. Mají potřebné odborné i manažerské znalosti. Od prvního dne zajistili plynulý chod největší krajem zřizované nemocnice, ale především zajistili kvalitní lékařskou péči o pacienty,“ zopakoval Podzimek.

I hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) zdůraznil, že do Znojma nemuseli hledat žádného krizového manažera, který dá nemocnici po dnes už předchozím řediteli Martinu Pavlíkovi do pořádku. „Znojemská nemocnice je zdravá nemocnice. Proto jsme panu Pavlíkovi nabídli pozici v servisní organizaci pro všechny krajské nemocnice, aby svoje zkušenosti mohl předat do všech krajských nemocnic,“ doplnil. Kavku krajští radní jmenovali do funkce na konci února navzdory tomu, že byl jediným uchazečem o ředitelské křeslo.

Pavlík se od února stal šéfem krajské firmy Jihomoravská zdravotní vzniklé přeměnou z Thermalu Pasohlívky. Stará se o vznikající Sanatorium Pálava a slouží také jako servisní organizace pro krajské organizace. Zabezpečuje hlavně jejich kyberbezpečnost nebo společný nákup léků a zdravotnického materiálu.