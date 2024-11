Nemocnice v Ivančicích zavírá gynekologické oddělení, je málo doktorů i porodů

Na gynekologicko-porodnickém oddělení v Ivančicích trvá velký problém s personálem už minimálně tři čtvrtě roku. V létě kvůli němu krajští radní odvolali ředitele špitálu Jaromíra Hrubeše a dosadili místo něj jako krizového manažera Martina Pavlíka, který dřív vedl Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně i znojemský špitál. Aktuálně je šéfem krajské firmy Jihomoravská zdravotní.

Napjatou personální situaci měl stabilizovat, což se nepovedlo. Poslední kapkou vedoucí k nucenému uzavření gynekologicko-porodnického oddělení byl odchod dvou erudovaných lékařů, v jednom případě kvůli vážnému onemocnění. „Tím se situace dostala do fáze, která je neudržitelná,“ uvedl Pavlík.

Druhým zásadním faktorem je málo porodů v ivančické nemocnici. V posledních třech letech jejich počet klesl z 550 za rok k letošním méně než čtyřem stovkám. Optimální počet je přitom 600 porodů a více. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) kvůli tomu odmítla tuto péči pro příští rok znovu nasmlouvat.

Ženy najdou péči v okolí

Uzavření oddělení zásadně dopadne na dvacet rodiček v očekávání, které měly absolvovat porod právě v Ivančicích. Postarají se o ně ve Fakultní nemocnici Brno v Bohunicích, kde se proti dřívějšku snížil počet porodů ze šesti a půl tisíce na 6 tisíc a mají díky tomu dostatečnou kapacitu. V Brně připadá v úvahu i Nemocnice Milosrdných bratří.

Dalšími variantami v okolí jsou pro nastávající matky znojemský a třebíčský špitál. Záleží na ženách, kde budou chtít rodit, k přeregistraci mají ještě čas.

V gynekologické ambulanci v Ivančicích je evidovaných 1 600 až 2 tisíce pacientek, jež musí přejít k jiným gynekologům. „Okolo Ivančic je poměrně hodně gynekologických ambulancí a je proto prostor, aby klientky přijaly,“ řekla ředitelka brněnské pobočky VZP Petra Pevná s tím, že se ženy mají případně obrátit na pojišťovnu, která jim zajistí nového lékaře.

Z personálního pohledu si musí jinde najít práci devět gynekologů a gynekoložek, osm zdravotních sester a čtyři neonatologové. Vzhledem ke své odborné erudici nemohou v Ivančicích po uzavření oddělení zůstat. Ve svých řadách je uvítá bohunická fakultní nemocnice, podle jejího ředitele Iva Rovného však snadno najdou zaměstnání i jinde. „Myslím si, že nikdo, kdo bude v Jihomoravském kraji hledat práci, nebude mít problém,“ poznamenal Rovný.

Ostatní zaměstnanci z uzavřeného oddělení mohou zůstat v ivančické nemocnici na jiném pracovišti. Na vnitřní fungování špitálu bude mít ztráta pracoviště dopad v tom smyslu, že gynekologie nebude k dispozici chirurgickému pracovišti, jež nadále zůstává v provozu.

Nevyužité prostory mají posloužit rehabilitaci. Ta skončila v době covidové pandemie, Pavlík ji chce obnovit. Sám má v čele nemocnice s ohledem na aktuální situaci setrvat ještě zhruba půl roku a pomoct překlenout složité období. Původně krajští radní plánovali po volbách vypsat výběrové řízení na nového ředitele.

Jsme v šoku, říká starosta

Klesající počet porodů je podle Pavlíka celorepublikový trend, napříč nemocnicemi jde dolů o deset až dvacet procent. Výrazný „sešup“ je viditelný například v dalším krajském špitále v Břeclavi, podle brněnské ředitelky VZP Pevné je momentálně problematická situace také v boskovické nemocnici. Tamní gynekologicko-porodnické oddělení se ale potýká s nedostatkem personálu, porodů je tam dostatek.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), který si vzal zdravotnictví nově pod sebe, oznámil zprávu o uzavření oddělení v Ivančicích pouze týden po svém opětovném potvrzení ve funkci. Odmítl, že by tento krok nechával úmyslně až po zářijových krajských volbách. „Každý, kdo si bere do gesce cokoliv, neplánuje si hned po volbách takové krizové situace. Během necelého týdne se podařilo zvládnout krizový management,“ podotkl Grolich.

Podle opozičního zastupitele Milana Vojty (ANO) hejtmanství nevěnovalo ivančické nemocnici delší dobu dostatečnou pozornost a situace nemusela až do fáze „živelného rušení péče“ dojít. „S klesajícím počtem porodů nikdo nic nedělal, začal ho řešit až nedávno nastoupivší ředitel Pavlík. Ten měl přijít mnohem dřív. Kdyby nastoupil před rokem nebo dvěma, situaci by zvládl. Takhle došlo k nevyhnutelnému,“ kritizuje Vojta s tím, že porodnice už se do Ivančic po jejím zrušení nikdy nevrátí.

Ivančický starosta Milan Buček (STAN) se o uzavření oddělení dozvěděl od hejtmana telefonicky v neděli večer. „Jsme v šoku. Věděli jsme, že počet porodů je na hraně, ale čekali jsme, že by VZP mohla dát znovu smlouvu na tuto péči. Naneštěstí před měsícem odešel primář, nový se hledal, ale do nejistého prostředí se asi nikomu nechtělo,“ reagoval Buček.

Tento náhlý krok je podle něj pro město neakceptovatelný. Po hejtmanství bude chtít jasnou koncepci budoucího chodu nemocnice a všech oddělení se zárukou zajištění kvalitní péče pro občany regionu. „Aby nedošlo k jejímu ,odlupování´ po částech,“ doplnil starosta.