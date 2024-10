Pátý šéf nemocnice za dva roky. Krize v Boskovicích bobtná, přiživují ji i politici

Dlouhodobě nevyřešenou krizi, která dopadá na severní část Blanenska a okolí, označil jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) za jeden z nejpalčivějších problémů zdravotnictví v regionu. „Bohužel nemocnice je stále v horším a horším stavu. Není to zdravá nemocnice,“ řekl nedávno v rozhovoru pro Českou televizi Grolich, který si nově vzal pod patronát právě zdravotnický resort v kraji.

Syrovátková se naopak snaží potenciální pacienty uklidňovat. Tvrdí, že špitál je na tom dobře a nezažívá větší problémy než jiná zařízení. Podle ní „pouze“ chybí lékaři, což je problém také dalších nemocnic nejen na jižní Moravě, ale po celém Česku, zvlášť v těch malých okresního typu.

V případě Boskovic se to však vedle téměř rok chybějícího primáře na dětském oddělení týká i prázdného postu šéfa interny, kde je dnes provizorně jeden z lékařů pověřený vedením. „Jako jedna z mála nemocnic v celém Česku máme plné stavy středního i nižšího zdravotního personálu, tedy zdravotní sestry nebo sanitářky,“ upozorňuje starostka na pozitiva.

Ani to však nic nemění na tom, že špitál dlouhodobě nemá stabilní vedení, výdrž jednatelů se navíc snižuje. Poslední Radim Dembiňák, který část zaměstnanců veřejně na zasedání boskovických zastupitelů nazval „lemply“, se na vlastní žádost poroučel na konci září. Ve funkci tak vydržel jen půl roku, podobně jako jeho předchůdce. Paradoxem je, že post zastával dočasně do zvolení řádného jednatele. Výběrové řízení se ale protahuje, nyní do konce listopadu.

Nicméně podle Syrovátkové zájemci jsou. „Nedávno jsem s paní starostkou mluvil a apeloval na ni, aby nejmenovala opět někoho, kdo půjde jen jako turista kolem Boskovic,“ naráží její předchůdce v čele města a nyní opoziční zastupitel Jaroslav Dohnálek (ODS) na krátké působení bývalých šéfů, kteří do města dojížděli z daleka. Sám se prý pokoušel sehnat schopného manažera, u nikoho z oslovených však nepochodil.

Každý měsíc mění rozhodnutí, kritizuje hejtman

Pro hejtmana a jeho radní je strádání boskovické nemocnice těžce uchopitelné, protože jde o špitál řízený právě městem, nikoliv krajem, jak je zvykem u většiny zdravotnických zařízení na jihu Moravy. S problémy, s nimiž se nemocnice na severu regionu potýká, se proto opakovaně na stůl vrací téma jejího převodu pod správu kraje. „To ale není vůbec jednoduché, protože ze strany Boskovic nikdy nezaznělo pevné rozhodnutí. Každý měsíc se měnilo a stále mění,“ vytýká tamním politikům Grolich.

A nezájem, především ze strany boskovické starostky, líčí i Karel Podzimek (ODS), který měl jako jihomoravský radní zdravotnictví na starosti poslední rok. „Paní Syrovátková nám na jednání na konci srpna říkala, že je nemocnice v dobré kondici,“ upozorňuje.

První žena Boskovic naopak tvrdí, že neochota byla právě na Podzimkově straně. „Nejsem uzavřená jednání o převodu, ale hlavně se musíme bavit o konkrétních věcech,“ zdůrazňuje. „Můžeme mluvit například o úhradách za pohotovost, u níž nám kraj aktuálně pokrývá zhruba polovinu nákladů,“ podotýká s tím, že případný převod za korunu ani není možný, na čemž však naopak trvá hejtmanství.

„Podle mě není jediná cesta, musí se hledat možnosti, jak by se převod dal řešit,“ míní Dohnálek, který je rovněž krajským zastupitelem, a zároveň si uvědomuje právní komplikace, které s sebou taková změna logicky nese.

V Blansku správa města funguje

Na severu Jihomoravského kraje tak představuje boskovické zdravotnické zařízení poskytující komplexní akutní péči klíčovou instituci, přesto se o něj roky vedou neustálé politické půtky.

V sousedním Blansku, kde je rovněž nemocnice řízená městem, špitál horkým tématem rozhodně není. Péče tu však není tak široká, ostatně třeba kvůli chybějící porodnici. „Blansko je nicméně o několik kroků napřed v modernizaci a výrazně investuje,“ líčí Dohnálek.

Právě v boskovickém gynekologicko-porodnickém oddělení a jeho přesluhujícím primáři Janu Machačovi viděli místní politici možnou naději, jak znovu otevřít lůžka na dětském. Řešením by bylo, že by se tahle část nemocnice sloučila s tou porodnickou. S tímto postupem souhlasila podle starostky i největší zdravotní pojišťovna VZP, záměr ale podle ní neprošel přes experty z České pediatrické společnosti. „Já stále neztrácím naději, že se jej podaří otevřít,“ věří Syrovátková.

Zároveň ale přiznává, že čas se krátí a během následujících týdnů se budou uzavírat nové smlouvy s pojišťovnami, které nakonec ve výsledku určí, jakou péči bude boskovický špitál dál poskytovat.