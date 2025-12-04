Vlak srazil na Blanensku ženu. Provoz je zaveden na jedné traťové koleji

  21:28,  aktualizováno  21:55
Ve čtvrtek v noci srazil vlak ženu mezi Letovicemi a Skalicí nad Svitavou na Blanensku. Provoz byl v 20:15 uzavřen v obou směrech. Na místo byl vyslán záchranářský vrtulník, žena však na místě zemřela. Podle webu Českých drah pojedou některé vlaky po odklonové trase. V 21:35 byl provoz zaveden na jedné traťové koleji okolo místa události, obousměrný provoz může být přerušen do 22:30
ilustrační snímek | foto: Trans Hospital Plus/ X

Událost potvrdila mluvčí jihomoravské krajské zdravotnické záchranné služby Michaela Bothová. Podle nejmenovaného zdroje iDNES.cz by mohlo jít o sebevraždu.

Nehoda se stala v úseku Letovice – Skalice nad Svitavou a podle webu Českých drah zastavila ve 20:15 provoz na železničním koridoru mezi Brnem a Českou Třebovou. Záchranáři na místo vyslali i vrtulník, ale sražené již nemohli pomoci. Podle Bothové zemřela v důsledku závažných zranění ještě před příjezdem záchranářů.

Provoz na trati bude podle drah možná zastaven až do 22:30. Některé vlaky budou zmíněný úsek objíždět po odklonové trase.

