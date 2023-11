Traktor autoškoly zastavil na přejezdu, nabral ho vlak. Zřejmě měl zrovna závadu

Náraz naštěstí nebyl nijak velký, což je ostatně vidět i na fotografii, kdy vlak traktor odtlačil jen pár metrů od přejezdu.

„Možné kolize si včas všiml náš dispečer, takže vlak zastavil,“ sdělil mluvčí Správy železnic Jan Nevola, který střet nazval pouhým „ťuknutím“, při němž se nikdo nezranil.

Žák s instruktorem totiž stihli včas opustit kabinu traktoru před blížící se lokomotivou. Auta, která nákladní vlak převážel, žádnou škodu neutrpěla.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Ze zveřejněné fotografie lze tak usuzovat, že žáku autoškoly nejspíš zhasl motor nebo měl jiný technický problém právě v nejméně vhodném okamžiku na přejezdu. V tu chvíli se rozblikala výstražná světla a spustily závory.

Ty totiž traktor neprorazil, což by se stalo, pokud by vjel na přejezd pozdě. Jednu závoru „jen“ vlečkou vytrhl ze základů při nárazu vlaku do traktoru.

„Z dosavadních informací je patrné, že traktor měl technickou závadu, konkrétně se mělo jednat o poruchu převodovky,“ přiblížila pro ČTK policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Přesnou příčinu nehody teď na místě zjišťují policisté a vyšetřovatelé Správy železnic.

Dopravní nehoda zablokovala provoz na silnici i železnici. Některé vlaky tak nabraly i hodinová zpoždění. Podle Nevoly by měl být ale provoz po trati mezi Hodonínem a Břeclaví obnoven kolem poledne.

Vlak smetl na přejezdu u Šumperka náklaďák (27. října 2023):

27. října 2023