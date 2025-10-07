Náklaďák na Znojemsku zdemoloval auto u krajnice, řidič v nemocnici bojuje o život

  7:54,  aktualizováno  8:36
Vážná dopravní nehoda v úterý ráno obousměrně uzavřela silnici I/53 u Těšetic na Znojemsku. Nákladní vůz tam narazil do osobního auta s přívěsem stojícím na kraji vozovky směrem na Znojmo. Na místě přistával vrtulník letecké záchranky. Objízdná trasa vede přes Dyje, Tasovice, Hodonice. O události informovali policisté na síti X.
Nákladní vůz u Těšetic na Znojemsku narazil do osobního auta s přívěsem...
Další 1 fotografie v galerii

Nákladní vůz u Těšetic na Znojemsku narazil do osobního auta s přívěsem stojícím na kraji silnice I/53 směrem na Znojmo. (7. září 2025) | foto: Policie ČR

Náraz osobní auto zcela zdemoloval a jeho těžce zraněného řidiče museli záchranáři napojit na plicní ventilaci. Do bohunické nemocnice v Brně jej transportoval vrtulník.

Nákladní vůz u Těšetic na Znojemsku narazil do osobního auta s přívěsem stojícím na kraji silnice I/53 směrem na Znojmo. (7. září 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Ošetření záchranářů potřeboval i šofér kamionu, který stojící osobní vůz smetl. Sám skončil s těžkým vozem v příkopu.

Podle policejního mluvčího Davida Chaloupky to vypadalo, že řidič ani příliš nebrzdil, i proto jsou následky tak devastující.

„Na místo jsme byli přivolání krátce před šestou hodinou. V nákladním autě vypukl požár,“ doplnil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška s tím, že plameny nikoho z účastníků nehody nepopálily.

Místo nehody musejí ostatní řidiči objíždět po jiných cestách, policisté předpokládají, že uzavírka potrvá do 11 hodin.

Autoři: ,
Vstoupit do diskuse