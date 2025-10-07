Náraz osobní auto zcela zdemoloval a jeho těžce zraněného řidiče museli záchranáři napojit na plicní ventilaci. Do bohunické nemocnice v Brně jej transportoval vrtulník.
Ošetření záchranářů potřeboval i šofér kamionu, který stojící osobní vůz smetl. Sám skončil s těžkým vozem v příkopu.
Podle policejního mluvčího Davida Chaloupky to vypadalo, že řidič ani příliš nebrzdil, i proto jsou následky tak devastující.
„Na místo jsme byli přivolání krátce před šestou hodinou. V nákladním autě vypukl požár,“ doplnil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška s tím, že plameny nikoho z účastníků nehody nepopálily.
Místo nehody musejí ostatní řidiči objíždět po jiných cestách, policisté předpokládají, že uzavírka potrvá do 11 hodin.