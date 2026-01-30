Nehoda se stala ve středu kolem 13:45 hodin v rušné brněnské křižovatce ulic Dornych a Zvonařka.
Žena středního věku z chodníku vstoupila do silnice a nejprve bez problému přeběhla samostatný odbočovací pruh, jenže pak se dostala do situace, kdy na semaforech pro chodce svítila červená.
Z jihu už se totiž řítila auta, která měla volno. Žena si možná myslela, že ještě před nimi stihne přeběhnout, jenže už první vůz v pravém pruhu musel brzdit, když chodkyně nenadále vstoupila do silnice.
„Přes něj však již nemohl chodkyni včas spatřit řidič dalšího automobilu jedoucího ve vzdálenějším jízdním pruhu,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka. Tento šofér ženu nabral na kapotu, z níž zhruba po deseti metrech za přechodem chodkyně spadla.
Hrozivě vypadají srážku uviděli záchranáři, kteří zrovna se sanitkou stáli v protisměrném pruhu. Mohli tak okamžitě začít poskytovat první pomoc. „Ženu jsme na místě ošetřili a k vyloučení vážnějších zranění převezli do Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně,“ doplnila mluvčí krajských záchranářů Michaela Bothová.
Podle policejních statistik za každou třetí nehodou s chodcem, kterých bylo v roce 2025 více než 300, mohla právě chyba a nepozornost pěších. „Oproti předchozímu roku jde o mírný nárůst,“ informoval mluvčí.