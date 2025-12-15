Na Břeclavsku se čelně srazilo auto s náklaďákem, je několik zraněných

Ke střetu došlo kolem půl desáté dopoledne na úzké silnici. Příčina nehody zatím není jasná.
Hasiči informovali, že vyprošťují zraněné. Podle policejního mluvčího Petra Valy jsou zraněnými cizinci z osobního auta. Kolik lidí se zranilo a jak vážně, dosud nesdělil.
Přesnější informace zatím nemají ani záchranáři. Jejich mluvčí Lukáš Dvořáček uvedl, že na místo bylo vysláno několik posádek, vrtulník však nemohl vzlétnout kvůli počasí.
„Silnice je neprůjezdná, objízdné trasy vedou po místních komunikacích,“ podotkl Vala. Web Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravniinfo.cz odhaduje, že by omezení mohlo skončit kolem poledne.
