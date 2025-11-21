Při instalaci vánoční výzdoby porazilo plošinu auto, spadla na pole i s montérem

I chystání vánoční výzdoby může být rizikovým povoláním. Ve čtvrtek se o tom přesvědčil muž na Hodonínsku, který zrovna stál v koši pojízdné plošiny, když do ní narazilo auto. Plošina se převrátila na pole, pracovník však zázrakem vyvázl bez vážnějšího zranění.

S plošinou pracovali v Čejči na Hodonínsku dva muži. Jeden ve zvednutém koši umisťoval vánoční výzdobu na sloupy veřejného osvětlení, druhý ovládal zařízení ze země.

Pojízdná plošina s košem, ze kterého pracovník v Čejči na Hodonínsku umisťoval vánoční výzdobu na sloupy, skončila po nárazu auta v poli. Nehoda se obešla bez vážnějšího zranění. (20. listopadu 2025)

Krátce před 14. hodinou do jejich řádně označeného vozidla narazilo osobní auto s vozíkem, načež se plošina převrátila na pole několik metrů pod úroveň silnice. Přes hrozivý průběh se nehoda obešla bez vážnějšího zranění.

„Podle dosavadních zjištění se řidič osobního vozu plně nevěnoval řízení. Policisté pracují rovněž s verzí, že jej během jízdy mohla přemoci únava,“ informoval policejní mluvčí Petr Vala.

Vyproštění plošiny zabralo několik desítek minut, během nichž byla silnice uzavřena. Škodu policisté předběžně vyčíslili na asi půl milionu korun, přesnou příčinu nehody dál vyšetřují.

