Při instalaci vánoční výzdoby porazilo plošinu auto, spadla na pole i s montérem

S plošinou pracovali v Čejči na Hodonínsku dva muži. Jeden ve zvednutém koši umisťoval vánoční výzdobu na sloupy veřejného osvětlení, druhý ovládal zařízení ze země.
Krátce před 14. hodinou do jejich řádně označeného vozidla narazilo osobní auto s vozíkem, načež se plošina převrátila na pole několik metrů pod úroveň silnice. Přes hrozivý průběh se nehoda obešla bez vážnějšího zranění.
„Podle dosavadních zjištění se řidič osobního vozu plně nevěnoval řízení. Policisté pracují rovněž s verzí, že jej během jízdy mohla přemoci únava,“ informoval policejní mluvčí Petr Vala.
Vyproštění plošiny zabralo několik desítek minut, během nichž byla silnice uzavřena. Škodu policisté předběžně vyčíslili na asi půl milionu korun, přesnou příčinu nehody dál vyšetřují.