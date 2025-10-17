Například ve středu ráno se zaměřili na kyvadlový provoz u Svinošic na Blanensku. Tam je omezený provoz, doprava vede kvůli opravě silnice pouze jedním jízdním pruhem.
Během krátkého okamžiku v místě pomocí dronu uviděli hned pět spěchajících řidičů. Zcela ignorovali červenou a projeli za sebou kolem semaforu.
„Spěch není opodstatněným důvodem, aby šoféři porušovali dopravní předpisy,“ upozornil policejní mluvčí Petr Vala.
Připomněl, že zejména v aktuálním období se vyplácí jezdit opatrně. „Brzy se stmívá, na silnicích panují horší klimatické podmínky a zhoršuje se přilnavost pneumatik. Každá chyba za volantem se tak může velmi rychle projevit. Silnice bývají často mokré a nebezpečné může být i spadané listí,“ řekl mluvčí.
Ráno mohou řidiče navíc překvapit mlhy nebo námraza. Na podzim se zároveň zvyšuje riziko střetů se zvěří, která je v tomto období při přesunech mezi poli a lesy mnohem aktivnější.
„I z tohoto důvodu se vyplatí jezdit především v podvečerních a ranních hodinách obezřetněji. Jezděte proto s rozvahou. Raději pomalu autem než rychleji sanitkou,“ poznamenal Vala.