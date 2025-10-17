Přes plnou čáru, na červenou. Policie ukázala případy nebezpečně spěchajících šoférů

  12:56,  aktualizováno  12:56
Nehledě na šrafování a plnou čáru vyrazil za tmy do protisměru, aby předjel kolonu aut. Ke smůle šoféra středního věku sedícího za volantem luxusního SUV v ní byli i policisté. Hlídka jej u Slavkova u Brna obratem zastavila. S výmluvou, že pospíchá, u ní neuspěl. V posledních dnech se nejednalo o jediné porušení dopravních předpisů na jihomoravských silnicích, které policisté zaznamenali a potrestali.

Například ve středu ráno se zaměřili na kyvadlový provoz u Svinošic na Blanensku. Tam je omezený provoz, doprava vede kvůli opravě silnice pouze jedním jízdním pruhem.

Během krátkého okamžiku v místě pomocí dronu uviděli hned pět spěchajících řidičů. Zcela ignorovali červenou a projeli za sebou kolem semaforu.

„Spěch není opodstatněným důvodem, aby šoféři porušovali dopravní předpisy,“ upozornil policejní mluvčí Petr Vala.

VIDEO: Motorkář předjel policisty rychlostí 181 km/h, plnou čáru ignoroval

Připomněl, že zejména v aktuálním období se vyplácí jezdit opatrně. „Brzy se stmívá, na silnicích panují horší klimatické podmínky a zhoršuje se přilnavost pneumatik. Každá chyba za volantem se tak může velmi rychle projevit. Silnice bývají často mokré a nebezpečné může být i spadané listí,“ řekl mluvčí.

Ráno mohou řidiče navíc překvapit mlhy nebo námraza. Na podzim se zároveň zvyšuje riziko střetů se zvěří, která je v tomto období při přesunech mezi poli a lesy mnohem aktivnější.

„I z tohoto důvodu se vyplatí jezdit především v podvečerních a ranních hodinách obezřetněji. Jezděte proto s rozvahou. Raději pomalu autem než rychleji sanitkou,“ poznamenal Vala.

Autor:
Vstoupit do diskuse