Stavba mešity rozdělí obec. Nápad na provokativní komedii vznikl na večírku

„Martin přišel s nápadem napsat hru o tom, jak může touha po dokonalé korektnosti a nové citlivosti prosazovaná silou být cestou do pekel. Vyprávěla jsem mu, jak jsem na jednom večírku položila otázku, jestli by někomu vadilo, kdyby se u nich v obci postavila mešita, a co to spustilo za lavinu. A pak jsme začali vymýšlet, co všechno by se mohlo stát, kdyby to někdo někde vzal vážně,“ vysvětluje Šubrtová prvotní myšlenku vzniku nové komedie, která bude od pátku novinkou v repertoáru Národního divadla Brno.

Autoři slibují provokativní inscenaci, jež rozvíří debatu o současné společnosti. Glaser a Šubrtová se ve hře zabývají aktuálními společenskými fenomény, jako je cancel culture neboli potírání nepohodlných názorů, hyperkorektnost či inkluze.

Děj se odehrává ve fiktivní malé jihomoravské vesnici Levíčko, kde zdánlivě nevinná nabídka sponzorského daru od zahraničního investora výměnou za povolení postavení mešity vyvolá záplavu emocí a nečekaných reakcí. Co začíná jako racionální diskuse, se brzy mění ve vřavu, kdy ani ti nejmoudřejší nezůstávají imunní vůči populismu, strachu a absurditě.

„Divadlo je prostorem svobodné diskuse a konfrontace názorů a právě kulturní války jsou fenoménem dnešní doby,“ přemítá Glaser, režisér, spoluautor hry a ředitel Národního divadla Brno. „Naše společnost je rozdělená, emoce převažují nad racionální debatou a to jsme se rozhodli prozkoumat formou groteskní komedie,“ dodává.

Podle Šubrtové hra reflektuje současnou dobovou atmosféru, ale neztrácí lehkost a humor. Autoři tvoří sehrané autorské duo. Společně napsali hry Ženy Jindřicha VIII. Aneb Chudák král(em) či Blackout.

Významnou složkou nové inscenace je scéna. „Není žádný zákon, že kulisy nemohou být zcela červené,“ pousměje se nad výraznou barvou prostoru, kde se odehrávají spory zastupitelů, scénograf Pavel Borák. Červenou postupně trochu ztlumí žlutá barva slunečnic, které se začnou na scéně zjevovat, až ji zcela zaplaví.

Nezastupitelnou úlohu mají v Mešitě projekce. Jelikož téma kauzy, která se na jevišti odehrává, je nesmírně ožehavé, je jasné, že Levíčko neunikne pozornosti médií. Projekce ze zpravodajství České televize a rozhlasu dodají na autenticitě a postavy pod tlakem médií podléhají zkratovitějšímu jednání. To přispívá k vygradování tempa komedie. V divadle Reduta diváci uvidí Tomáše Davida, Petra Bláhu, Petru Lorenc či Bedřicha Výtiska.