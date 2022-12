Otevřete oči, přichází Nový. Slavní herci „ožijí“ na scéně brněnské Reduty

Zbrusu novou hudební „crazy tragikomedii“ Starý dobrý Nový (Oldřich) pro brněnské divadlo napsal držitel ceny Magnesia Litera Petr Stančík a režie se chopila Natália Deáková.

„Stěžejní byla hravost. Naším úkolem je sjednotit hereckou stylizaci, ukočírovat hravost a pomoci ji naplnit zevnitř, aby za každou postavou byl konkrétní příběh,“ přibližuje Deáková, jež si pro své režie vybírá spíše vážná témata.

Oldřich Nový se výrazně zapsal do dějin brněnského divadla a patří mezi jeho legendy. Odehrál zde přes tři tisíce představení, režíroval a vedl operetní soubor. Po přesunu do Prahy v polovině třicátých let se do Brna vracel jen sporadicky. Naposledy tady hrál roku 1970.

Teď ho ztvární Pavel Čeněk Vaculík. „Jsem si vědom toho, že část diváctva přijde s tím, že uvidí bravurně naanimovaného Oldřicha Nového. Ale já od toho upustil už na začátku zkoušení. Snažím se spíše vytvořit symbol, tedy obraz Oldřicha Nového,“ prozrazuje mladý herec, jak se popasoval s úkolem ztvárnit prvorepublikovou legendu.

A o čem nová hra je? Na natáčení filmu režisér Mac Frič zjistí, že Nový je pro roli padoucha příliš hodný. Na základě „kamarádské“ rady Jaroslava Marvana se Nový vydá mezi galerku do Jedové chýše, aby okoukal manýry kriminálních živlů z podsvětí.

Návštěvou nejhoršího pajzlu v Praze se dostává na dráhu lupiče a tím začíná jízda nečekaných situací, ztřeštěných komplikací a boje za záchranu světa. A když ne celého světa, tak Československa určitě. Jeho spojenci se navíc stanou nejkrásnější hvězdy třicátých let – Adina Mandlová v podání Zuzany Černé a Lída Baarová, kterou ztvární Eliška Zbranková.

Proměnlivá scéna jako odkaz k současnosti

Tančit se bude na desítku dobových melodií od Jakuba Kudláče, držitele Českého lva za hudbu k filmu Krajina ve stínu. Přes všechny bláznivé situace, do nichž se herci dostanou, je však celá hra prosáklá atmosférou doby protektorátu.

„Pokud je někdo osobností, která může společnost ovlivňovat, jaká je jeho politická a společenská odpovědnost? Do jaké míry se může upsat a být poplatný nějakému režimu a ideologii?“ přibližuje dramaturgyně Marie Špalová otázky, které se snaží ve hře otevřít.

Proměnlivé prostředí scény, kde se stírá rozdíl mezi reálným příběhem a tím, co je jenom film Maca Friče, odkazuje i k dnešní době.

„Velký problém dnešní společnosti je, že není schopná třídit fakta. Rozeznat, co je iluze a co je skutečnost, a je tak snadné uvěřit čemukoli, co se tváří jako pravda. Na scéně schválně vytvoříme hezkou, barevnou iluzi, která se vzápětí shodí tím, že si pořád musíme uvědomovat, že jsme na divadle či na filmovém place,“ vysvětluje režisérka Deáková.

Moderní Sluha dvou pánů a Foglar pro děti

Městské divadlo Brno si na předvánoční období připravilo třeskutou komedii podle známé hry Carla Goldoniho Sluha dvou pánů s písněmi Granta Oldinga. Svérázná adaptace pod názvem Sám na dva šéfy je dílem jednoho z předních britských dramatiků Richarda Beana.

Bean zachoval Goldoniho zápletku o věčně hladovém sluhovi, který zvládne s mazanou elegancí sloužit dvěma pánům najednou. Přesunul ji ale stylově do anglického přímořského města Brightonu roku 1963, na samotný počátek velkého bigbeatového šílenství šedesátých let.

V titulní roli muzikanta, jenž se z nouze stane bodyguardem, se představí Alan Novotný. Premiéra bude 17. prosince.

A zkrátka během adventu nepřijdou ani dětští diváci. Adaptaci románu Jaroslava Foglara Dobrodružství v Zemi nikoho připravuje na tuto sobotu v divadle Polárka režisér Filip Nuckolls.

„Byť je kniha napsána na konci šedesátých let, vracíme náš příběh do zlatých třicátých let, která na mě vždy dýchají ještě stopou poetistické hravosti. O to se v inscenaci také snažíme,“ říká Nuckolls. Zvolil neobvyklé scénografické řešení, v první části tak budou diváci vše sledovat z jeviště.

Divadlo Radost se před Vánocemi od 19. prosince přesune do Červeného kostela s představením Bratříčci sv. Františka. Humorné, laskavé a sugestivní představení pro navození vánoční atmosféry je vhodné pro děti od čtyř let.