Brněnské divadlo obnovuje představení, diváky v srpnu čeká šest premiér

Rouška v divadle nejen teď, ale i na podzim Mimořádné srpnové uvedení šesti premiér z repertoáru Národního divadla Brno s sebou nese také mimořádná opatření, která musí diváci i organizátoři dodržet. Kvůli koronaviru stále platí limit 500 diváků pro konání vnitřních akcí a nad sto osob je pro všechny kromě herců samozřejmostí rouška. „I s dalšími řediteli divadel jsme o opatřeních jednali s hlavní hygieničkou. Domluvili jsme se, že vypracujeme návrh, jak snížit riziko nákazy při návštěvě divadla, abychom od restrikcí přešli k prevenci,“ prozradil ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser s tím, že za současné situace, kdy se pravidla neustále mění, je pro kulturní sektor velmi obtížné fungovat. Šéfové divadel by uvítali, aby se od září mohlo hrát pro tisícovku diváků. Nezbytným „doplňkem“ bude pro návštěvníky divadel i nadále rouška. „Ta zřejmě bude symbolem celé příští sezony. Je to akceptovatelné opatření, které přispěje k prevenci,“ podotkl Glaser. Kdo zapomene, může si roušku v divadle zakoupit. Aby dodrželi limit, v Janáčkově divadle s kapacitou přes tisíc míst i v Mahenově se prodej po pětisté vstupence zastaví. Míst je však na většinu představení ještě dost. „Předpokládáme, že se lidé rozhodnou až na poslední chvíli, ostatně takové chování očekáváme i na podzim,“ předeslal ředitel s tím, že si teď lidé nejspíš nebudou plánovat návštěvu divadla měsíce dopředu. Srpnová představení se prodávají za zvýhodněnou cenu. Do Reduty vyjde vstupenka na 200 korun, na činohru v Mahenově divadle na 300 korun a výhodnější jsou rovněž lístky na balet a operu. Létu se přizpůsobily i začátky představení, která až na výjimky začínají ve 20 hodin. Také není vyžadován tak přísný dresscode. „Důležité je, abychom se přestali bát potkávat se a vrátili se do normálního života,“ dodal Glaser. Ztrátu divadla za letošní rok prozatím vyčíslil na více než 20 milionů.