„Krátce po 23. hodině byli policisté přivolaní k hromadnému napadení na koncertu v hudebním klubu u Šilingrova náměstí. Na začátku mělo dojít k nevhodnému chování jednoho z účastníků, které přerostlo k napadení mezi několika účastníky,“ sdělil mluvčí brněnských policistů Petr Vala.
Asi o hodinu později si policisté všimli strkanice na ulici Husova. „Hlídka od sebe muže odtrhla. Na místo ale z důvodu většího počtu aktérů potyčky přijely i policejní posily. Za konfliktem rovněž stálo nevhodné chování a vyvedení z jednoho podniku na ulici,“ doplnil mluvčí.
|
Konflikt známých v Brně vyvrcholil na ulici. Útočník pobodal ženu, ta zemřela
Krátce po jedné hodině ráno zadrželi strážníci na ulici Kobližná muže, který nožem napadl jiného a způsobil mu bodnořeznou ránu na noze. „Napadený musel na ošetření do nemocnice, naopak útočník skončil v policejní cele,“ sdělil Vala.
A do policejní cely putoval kolem sedmé hodiny ranní také muž, který v Horních Heršpicích napadl ženu, jejíž volání o pomoc slyšeli obyvatelé nedalekého domu. Po příjezdu na místo se hlídce podařilo utíkajícího útočníka zpacifikovat.
„Všechny případy policisté nyní prošetření pro podezření ze spáchání trestných činů a nadále se jimi zabývají,“ doplnil mluvčí.