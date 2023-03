Žena napadená v autě se dodnes bojí, vyděrači svého jednání u soudu litovali

Obžalovaní Soběslav K. a Ludvík Eliáš Ch. přiměli ženu, která ve firmě svého otce pracovala jako účetní, zastavit loni v půlce července po sedmé hodině ráno na silnici mezi obcemi Hrubá Vrbka a Lipov na Hodonínsku, když jí svými auty Ford Ranger zablokovali cestu.

Řidičce poté přikázali, aby otevřela dveře a vystoupila. Když odmítla, Soběslav K. na ni přes okénko zamířil flobertkou. Zbraní následně začal tlouct do okna, v němž udělal díru, kterou pak prostrčil sprej s dráždivou látkou, jíž vystříkl do kabiny vozu.

„Látka ženě způsobila podráždění dýchacích cest i zarudlé skvrny na předloktí a vnitřní straně stehen. Ze střepů z okna měla drobné ranky,“ popsal státní zástupce.

K místu se v té chvíli přiblížilo jiné auto, které nemohlo projet. Soběslav K. šel zavřít dveře svého vozu, aby uvolnil cestu, čehož napadená využila a naskočila do cizího auta s žádostí o pomoc. Muži byli poté zadrženi a obviněni z pokusu o vydírání, za což jim hrozí trest od pěti do dvanácti let vězení. Před soudem se k činu doznali.

Napadená žena podle výpovědi pravidelně dochází za psychologem, protože trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Přestěhovala se také ze své obce, současné bydliště tají a ze strachu nemá na zvonku své jméno. Sociální život musela omezit na minimum, práci se věnuje z domova.

Oba obžalovaní, kteří pocházejí z Vysočiny, již zaplatili polovinu ze 100 tisíc korun, kterou žena požadovala jako nemajetkovou újmu. V plánu mají zaplatit i zbytek. Nyní jsou pod dohledem probační a mediační služby. Soběslav K. je v individuálním důchodu, Ludvík Eliáš Ch. bez práce. Před soudem ve středu řekli, že svého činu litují.

Soudce hlavní líčení odročil na neurčito, aby ženu prohlédl znalec a posoudil její psychický stav.