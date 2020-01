Nálezce pokladu v lese zůstane bez odměny, přiznal použití detektoru

„Po více než dvou hodinách v lese jsem už chtěl všechno sbalit a jet domů. Ale naposledy jsem u auta máchl detektorem a najednou se to vykulilo. Mince byly v takovém důlku, je možné, že si je někdo schoval, nebo že ztratil měšec a už se pro něj nevrátil,“ líčí Pernica.

Přestože si většina hledačů pokladů svých nálezů nesmírně cení, o jeho uschování doma v trezoru prý Pernica ani na chvíli neuvažoval. Mince odevzdal Muzeu Blanenska.

„Takhle si je prohlédne mnohem víc lidí, třeba i mí pravnuci. A díky odborníkům budeme všichni vědět, z jaké doby pocházejí nebo kdo je využíval,“ vysvětluje.

Do muzea Pernica zavolal ihned poté, co mince z hlíny a zpod kořenů stromů vydoloval. Společně s archeologem Markem Novákem, který na místo přijel, našli dalších dvanáct kusů. Mezi nimi i jeden pražský groš.

„Kořeny stromů během staletí postupně rozprostřely mince po ploše dvou metrů čtverečních. Největší koncentrace byla v půdě v hloubce od pěti do patnácti centimetrů,“ přibližuje Novák.

Aktuálně je nález uložený v muzeu, kde se budou mince čistit a konzervovat. Po odhalení ražeb osloví muzeum odborníka na numismatiku a teprve on určí, jaké je přesné stáří mincí, jejich ražba i konečná hodnota. Odborníci si pak udělají lepší představu o tom, kdo v lokalitě obchodoval nebo jak vypadalo tehdejší osídlení.

„Pro blanenský region jde o velmi cenný nález vzhledem ke své komplexnosti a podchycenému nálezovému kontextu, který se díky včasnému oznámení podařilo zdokumentovat. Takových nálezů u nás není mnoho,“ podotýká Novák.

Muzeum plánuje mince po jejich odborném zpracování vystavit v expozici. „Pravým pokladem pro muzeum jsou nejen mince, ale hlavně jejich nálezce. Takové nálezy k nám doputují jednou za čas,“ sděluje ředitelka muzea Pavlína Komínková.

Poklad nemusíš hledat, máš ho doma, říká nálezci manželka

Touhu po objevení pokladu v sobě měl Pernica už od dětství. „Pamatuju si, jak zhruba před dvaceti lety lovil u jedovnického rybníka pán pomocí detektoru prstýnky a řetízky z vody. Ten nás, malé kluky, do tohoto koníčku zasvětil,“ vzpomíná.

Svůj vlastní detektor si pořídil před osmi lety a za tu dobu vystřídal několik značek. „Není to zrovna levný koníček, ze startu vyjde koupě asi na osm tisíc korun, ale může se vyšplhat až ke čtyřiceti tisícům. Navíc to zabere hodně času a stejně z hlíny taháte jen alobaly a plechovky,“ odhaluje Pernica.

Jemu se však trpělivost vyplatila. Nejen hledáním, ale také výběrem lokality často stráví hodiny. Místo vydařeného nálezu si však nechává pro sebe.

Další nálezy na Blanensku Předloni v zimě se zaměstnancům blanenského muzea, kteří prováděli průzkum společně s hledači s detektory kovů, podařilo v Moravském krasu najít hned stovku středověkých stříbrných mincí. Ještě mnohem větší poklad našli před deseti lety dva muži na vrchu Zlatník u Boskovic, svůj nález ovšem neohlásili. Asi 200 mincí si nechali a zbytek i s nalezeným džbánem prodali za 850 tisíc korun překupníkovi, který cennosti po částech rozprodal soukromým majitelům. Policisty na případ upozornil anonym, mužům hrozilo až pětileté vězení. Kriminalisté nakonec vypátrali 2 200 mincí o váze asi 1,6 kilogramu. Muži se k činu přiznali, zaplatili škodu a trest jim byl prominut.

„Nemám ho daleko od domu, ale nemyslím si, že by bylo nutné se tam ještě vracet. Myslím, že nález jsme vyčerpali. V okolí jsme s kamarádem nenatrefili na jediný starý knoflík,“ směje se Pernica, který s manželkou a dcerou žije v Rájci-Jestřebí.

Právě manželka prý jeho koníček zrovna nemiluje, ale za nález mincí byla ráda.

„Vždycky říká, že mám poklad doma, tak ať už jiný nehledám. Rozumím jí, i mě mrzí, když osm hodin trávím pochůzkou, neobjevím nic a ještě mě čeká dlouhá cesta domů. Místo toho jsem mohl trávit čas s rodinou. Ale láká mě to a s tím nic nenadělám,“ krčí rameny.

Z pokladu, který našel, na něj žádné bohatství nevyskočí. Tím, že se poctivě k nálezu detektorem přiznal, mu odpadá nárok na odměnu, která by jinak mohla dosahovat i desetiprocentního podílu.

„Mohl jsem si vymyslet pohádku, že jsem poklad našel při procházce se psem. Nebo si poklad zavřít doma do skříně. Ale jsem poctivka, k čemu by mi to bylo? Teď mě hřeje, že mince uvidí lidé a že se díky nálezu o historii Blanenska dozvíme třeba něco víc,“ říká Pernica.

Ten asistoval i archeologovi Novákovi, se kterým společně dohledali zbývající mince. Odborník si místo zaměřil, podíval se na vrstvení půdy a prozkoumal lokalitu nálezu. „Kdybych kopal dál, celé naleziště poruším. Tak jsem to radši stopl a to se vyplatilo,“ popisuje šťastný hledač.

Že k nálezu dojde, už po řadě zklamání ani nedoufal. „Doby, kdy hledači pokladů s detektory mohli objevit cenné nálezy, už jsou pomalu pryč. My už vybíráme jen poslední zbytky. Jsem rád, že to tentokrát cinklo,“ jásá Pernica.

Měl by nálezce pokladu z Blanenska dostat odměnu, i když použil detektor?