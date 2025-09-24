Nález odkryli dělníci při výkopových pracích na křižovatce ulic Tábor, Jana Babáka a Kounicova. Policie na místo přivolala pyrotechniky a ti společně s hasiči našli fragmenty munice, které vyhodnotili jako nebezpečné. Mezi nimi se nacházely i nevybuchlé granáty, části panzerfaustů, vojenské vybavení a také chemické látky.
„Všechny předměty pocházely z období druhé světové války a jednalo se o německou výzbroj a armádní vybavení,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala. „Pyrotechnici nechali z preventivních důvodů vytyčit bezpečný prostor a zajistili jeho střežení policisty a strážníky. Z nedaleké školy muselo být následně evakuováno 86 osob, převážně dětí. Ty byly umístěny do přistaveného evakuačního autobusu, odkud si je postupně vyzvedávali rodiče,“ doplnil.
Nález munice v Brně uzavřel na několik hodin křižovatku, policie evakuovala školu
Na místě pomáhali také strážníci, jejichž počet se během zásahu navýšil až na dvanáct. Hasiči povolali i chemickou laboratoř z Tišnova a z preventivních důvodů také velkokapacitní vůz ZZS a protiplynový automobil ze stanice Brno-Líšeň jako zázemí pro zasahující.
„Nebezpečné látky jsou zabezpečeny bez úniku a budou převezeny na likvidaci. V okolí nálezu jsme provedli i měření na radioaktivitu s negativním výsledkem,“ sdělili hasiči na síti Threads.
Také nalezená munice byla zajištěna a odvezena k odborné likvidaci. Rozsáhlý zásah skončil až před desátou hodinou večerní.