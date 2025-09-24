Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna

Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna ochromila dopravu a vyžádala si evakuaci 86 lidí z nedaleké základní školy. O den později složky integrovaného záchranného systému zveřejnily videa z jejího průběhu.

Nález odkryli dělníci při výkopových pracích na křižovatce ulic Tábor, Jana Babáka a Kounicova. Policie na místo přivolala pyrotechniky a ti společně s hasiči našli fragmenty munice, které vyhodnotili jako nebezpečné. Mezi nimi se nacházely i nevybuchlé granáty, části panzerfaustů, vojenské vybavení a také chemické látky.

„Všechny předměty pocházely z období druhé světové války a jednalo se o německou výzbroj a armádní vybavení,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala. „Pyrotechnici nechali z preventivních důvodů vytyčit bezpečný prostor a zajistili jeho střežení policisty a strážníky. Z nedaleké školy muselo být následně evakuováno 86 osob, převážně dětí. Ty byly umístěny do přistaveného evakuačního autobusu, odkud si je postupně vyzvedávali rodiče,“ doplnil.

Na místě pomáhali také strážníci, jejichž počet se během zásahu navýšil až na dvanáct. Hasiči povolali i chemickou laboratoř z Tišnova a z preventivních důvodů také velkokapacitní vůz ZZS a protiplynový automobil ze stanice Brno-Líšeň jako zázemí pro zasahující.

„Nebezpečné látky jsou zabezpečeny bez úniku a budou převezeny na likvidaci. V okolí nálezu jsme provedli i měření na radioaktivitu s negativním výsledkem,“ sdělili hasiči na síti Threads.

Také nalezená munice byla zajištěna a odvezena k odborné likvidaci. Rozsáhlý zásah skončil až před desátou hodinou večerní.

