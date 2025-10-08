Muž se obával, že našel oběť vraždy. Lebka v potoce však byla tisíce let stará

Muž poblíž Brna při hledání zaběhnutého psa narazil na lidské ostatky v potoce. S obavami, že jde o oběť nedávného trestného činu, zavolal policii. Přivolaný expert však stáří lebky určil na několik tisíc let, v místě se zřejmě nachází prastaré pohřebiště.
Lidská lebka (ilustrační foto)

ilustrační snímek | foto: SXC

Muž v pátek dopoledne zavolal na tísňovou policejní linku s informací, že při hledání svého psa učinil za nádražím v Modřicích na Brněnsku děsivý objev.

„Část lidské lebky s čelistí podle jeho slov vypadala, jako by byla rozřezaná úhlovou bruskou,“ sdělila policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Policisté na místo povolali také odborníka z antropologického ústavu, který lebku prozkoumal a určil její stáří na přibližně dva tisíce let před naším letopočtem. Nález si tak převzal k dalšímu zkoumání.

„Podle dostupných informací se v místě v minulosti již objevily kosterní pozůstatky, což naznačuje, že se zde mohlo nacházet dávné pohřebiště,“ podotkla Cejnková.

