Muž se obával, že našel oběť vraždy. Lebka v potoce však byla tisíce let stará

Muž v pátek dopoledne zavolal na tísňovou policejní linku s informací, že při hledání svého psa učinil za nádražím v Modřicích na Brněnsku děsivý objev.
„Část lidské lebky s čelistí podle jeho slov vypadala, jako by byla rozřezaná úhlovou bruskou,“ sdělila policejní mluvčí Andrea Cejnková.
Policisté na místo povolali také odborníka z antropologického ústavu, který lebku prozkoumal a určil její stáří na přibližně dva tisíce let před naším letopočtem. Nález si tak převzal k dalšímu zkoumání.
„Podle dostupných informací se v místě v minulosti již objevily kosterní pozůstatky, což naznačuje, že se zde mohlo nacházet dávné pohřebiště,“ podotkla Cejnková.