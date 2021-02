Švihé, synku. Půjčovna láká lidi, aby místo dodávek využili nákladní kola

Před pár dny si Jakub Križ do svého bytu koupil osm šuplíků a poličky pro vestavěnou skříň. Jenže nemá vlastní auto. Aby ušetřil peníze za dovoz, rozhodl se, že náklad o hmotnosti zhruba 50 kilogramů převeze domů na speciálním nákladním kole. Právě taková „vozítka“ nově začala v Brně půjčovat Nadace Partnerství ve spolupráci s Cargobikes Czechoslovakia.



„Řekl jsem si, že to zkusím. Do obchodu, kde si mám nábytek vyzvednout, vede cyklostezka, takže není co řešit. Nebojím se, věci akorát pořádně připevním, a bude to v pohodě,“ hlásil ve středu dopoledne Križ.



Cargo kola, která se ve městě v posledních měsících výrazně rozmáhají, si podobně jako on v ulici Špitálka půjčí jednotlivci i firmy. Brňané můžou mít přepravní prostředek k dispozici jen na nezbytnou dobu, ale klidně i na několik dnů. Maximální limit je 72 hodin.

„Individuálně se dá domluvit i na dlouhodobější výpůjčce. A zákazníci mohou vyjet i mimo Brno,“ podotýká Erik Nálepka, majitel nové služby s názvem Švihé, synku.

Zapůjčení kol je zatím bezplatné, a to díky dotaci z německého programu, který má za cíl snižovat emise oxidu uhličitého a postavit se klimatické krizi. Provozovatelé do poloviny července otestují, jestli Brňané mají o přepravu zájem. Po zkušebním provozu vyhodnotí, zda má smysl pokračovat. Pokud ano, podle zájmu nastaví ceny.

„K zapůjčení cargo kola je třeba se jen zaregistrovat na našich stránkách, online si zarezervovat vybrané vozidlo, zaplatit vratnou kauci a pak si kolo jednoduše vyzvednout,“ popisuje koordinátor projektu půjčovny Michal Šindelář, který je zároveň předsedou spolku Brno na kole.

Cyklovozítka momentálně využívají v centru Brna především kurýři transportní služby DHL pro doručení zásilek, ale i některé podniky k zásobování. Na kole se totiž dají přepravovat různé typy nákladu. Ať už jde o nákup z obchodu, nábytek, nebo odpad. Jedno z půjčovaných kol je přizpůsobené i pro převoz dětí.

„K dispozici jsou tři typy, všechny s elektrickým příšlapem, který zlehčuje jízdu. Ebullitt je jednostopé vozidlo s nákladovou plochou vepředu, tříkolka Christiania má nákladní prostor s lavičkou pro děti a poslední typ je vozík Ecarla, který lze připojit za jakékoli kolo a jde na něj poskládat až 150 kilogramů nákladu,“ vyjmenovává Šindelář.

Cyklovozítka by měla ulevit centru od aut

V Německu podobných půjčoven fungují desítky a lidé cargo kola často využívají místo aut a dodávek. A stejnou vizi hlavně pro centrum města mají někteří brněnští politici. Nákladní kola totiž představují ideální způsob, jak omezit velké množství aut v pěších zónách. Cyklovozítka uleví samotnému městu a zároveň poskytnou vhodný prostředek pro snadné doručení zboží.

Projekt cyklopřepravy dlouhodobě podporuje třeba radní pro kulturu Marek Fišer (Piráti) a zájem jeví i radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).



„Mně osobně se nápad s půjčovnou líbí, je to jedna z možností, jak přepravit zboží do pěších zón. Úspěch nákladních kol však záleží hlavně na zákaznících a jejich spokojenosti,“ má jasno Kratochvíl.

Každopádně jen u půjčovny nejspíš nezůstane. Už půl roku cyklonadšenci s vedením Brna vymýšlejí, kde firmám zřídit překladiště k přerozdělení zásilek kurýrům.

„Propojil jsem zástupce půjčovny s velkými městskými společnostmi. Ale vhodný areál si už musí vytipovat sami. A také se domluvit na podmínkách jeho provozu,“ poznamenává radní pro dopravu.

Do kopce pomůže elektromotor

Samotná jízda s nákladním kolem není složitá. Neovladatelnosti se lidé bát nemusejí, pozor si je třeba dát na netypicky velkou část před předním kolem. Podle provozovatelů půjčovny jsou však vozítka bezpečná.

„Jsou standardně schválená a splňují všechny legislativní a vyhláškové požadavky pro bezpečný provoz. Běžně se využívají ve všech evropských zemích v desetitisícových počtech,“ tvrdí Šindelář.

A díky elektrickému příšlapu je snadné vyjet i příkřejší kopce. „Kolo je díky nákladnímu prostoru větší a rozměrnější. Ze zkušenosti našich kurýrů víme, že jsou proto na silnici více vidět. Řidiči si jich všimnou daleko dříve než běžných cyklistů,“ upozorňuje Nálepka.