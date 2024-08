Na prudké zdražení nájmů na brněnském sídlišti kývl jen zlomek obyvatel

Výrazné zvýšení nájmů na brněnských Vinohradech, které před půl rokem vyvolalo bouři, odsouhlasil jen zhruba každý sedmý z osmi stovek oslovených obyvatel tohoto sídliště. Opozice to vnímá jako blamáž, na radnici jsou s takovou odezvou spokojeni. Ti, kdo platí víc už teď, by se měli přednostně dočkat opravy bytu, nakonec však hlouběji do kapsy stejně sáhnou všichni.