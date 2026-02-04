Pronásledují mě zombie. Nahá žena na silnici šermovala rukama, kousla policistu

Zcela nahá žena stojící na silnici vyvolala v úterý ráno rozruch v Ivančicích na Brněnsku. Některá auta kvůli postavě šermující rukama nemohla projet, na místo tak byli povoláni policisté. Ti zjistili, že žena jedná pod vlivem drog, jednoho z nich při zásahu pokousala.

Žena vstoupila do provozu kolem šesté hodiny ráno. Podle serveru CNN Prima News, který na incident upozornil, tvrdila, že ji pronásledují zombie.

Na místo tak vyjeli policisté, aby ji ze silnice odvedli. „Žena nespolupracovala, takže musely být použity donucovací prostředky. Jeden policista se zranil, když jej pokousala na ruce,“ sdělil iDNES.cz policejní mluvčí Petr Vala.

Žena měla pozitivní test na drogy. Kvůli jejímu psychickému stavu ji policisté odvezli k odbornému vyšetření do nemocnice.

