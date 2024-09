Nejzákeřnější rakovina odolává léčivům, lepší péči lidem zajistí nové centrum v Brně

Novinkou, kterou v úterý představil ředitel ústavu Marek Svoboda, je, že na jeho vytvoření bude zařízení na Žlutém kopci spolupracovat s dalšími brněnskými nemocnicemi. „Pacienti získají možnost dostat tu nejlepší péči ze všech zařízení. K léčbě rakoviny slinivky je potřebná multioborová spolupráce,“ vysvětlil Svoboda.

Tento typ rakoviny se typicky týká lidí ve věku 65 až 80 let, kdy už mohou léčbu znemožňovat další choroby pacientů. „Jedná se o velmi rezistentní onemocnění, doprovázené velkou mírou bolesti, je to jeden z nejbolestivějších nádorů. Často jde jakoby o několik pacientů v jednom, protože mají třeba cukrovku nebo jiné nemoci, proto je důležitá spolupráce s dalšími kolegy,“ přiblížil závažnost onemocnění Radim Němeček, vedoucí centra pro nádory slinivky břišní. Podle něj má asi polovina pacientů metastáze, nejčastěji v játrech.

Rizikovými faktory k rozvoji tohoto onemocnění je stárnutí, kouření, obezita, nadměrné pití alkoholu nebo cukrovka. Podle Svobody se dá zdravým životním stylem zabránit téměř polovině případů této rakoviny. U deseti až patnácti procent pacientů hraje negativní roli genetika. „Osobám s nejvyšším rizikem jejího vzniku lze nabídnout preventivní vyšetření, které až pětkrát zvýší šanci, že bude odhalena včas, tedy ve stádiu léčitelném operací,“ uvedl Svoboda s tím, že nové možnosti léčby až dvojnásobně prodlužují přežití těchto pacientů.

Jednou z možností preventivního vyšetření je klinická studie Screpan určená lidem s dědičnou predispozicí k rakovině slinivky nebo třeba pacientům s cystickou fibrózou. Asi tři čtvrtiny pacientů mohou díky prevenci podstoupit operaci ještě v době, kdy je nemoc v počátečním stádiu. „Pro srovnání, v běžné praxi je možná v průměru pouze u zhruba patnácti, maximálně dvaceti procent pacientů,“ upřesnil Jan Trna, primář gastroenterologického oddělení (MOÚ).

„Vyšetření by mělo být nabídnuto nejenom všem nemocným, ale i zdravým lidem, které ve své rodině mají alespoň dva blízké příbuzné s rakovinou slinivky. K takovému vyšetření dává doporučení například onkolog nebo praktický lékař,“ přiblížil Svoboda podmínky k účasti na screeningovém vyšetření.

Primář Trna vybídl k možnost konzultovat svou účast na klinické studii přes e-mail, pokud si člověk není jistý, jestli do skupiny s vysokým rizikem patří. Podle něj vývoj nádoru trvá asi deset let, z raného stádia do pokročilého už je ale progrese velmi rychlá.