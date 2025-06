„Záleží samozřejmě na přístupu kolemjdoucích i na počasí. To, co se ale stalo teď v Brně, jsem nikdy nezažila,“ píše ve svém vyjádření Toy Box, česká streetartová umělkyně, ilustrátorka, výtvarnice a autorka komiksů.

Na její kresbě, umístěné na onkologický ústav na brněnském Žlutém kopci, je vyobrazena autorčina dcera s origami skládačkou jeřába v ruce. Podle staré japonské legendy totiž bohové tomu, kdo složí tisíc jeřábů, splní přání. Autorka tedy dílem podle svých slov přeje zdraví a naději všem kolemjdoucím.

Přání však vydrželo pouhých pět dní. Za to, že je po tak krátké době potrhané, se autorka omluvila. Na odlepení díla se podle jejích slov nejspíš podílelo několik okolností.

„Hlavní problém je podle mě v pórovitosti omítky, která není úplně hladká, a tak k ní tapetové lepidlo dostatečně nepřilnulo,“ vysvětluje Toy Box. Přestože prý před vylepením finální kresby prováděla vydařený test s papírem totožným s polepy, dílo na ústavu se začalo rychle ničit.

K tomu nejspíš přispěly parné letní dny. „Kresby jsem lepila na fasádu, která byla rozpálená, a už během schnutí papír nezvykle pracoval. V některých místech popraskal, a přestože jsem se ho snažila ‚restaurovat‘ hned na místě, patrně to nestačilo,“ popisuje problematický proces tvorby umělkyně.

Zdůrazňuje, že několik prvních dní po instalaci vypadalo vše normálně. Poupravit musela jen část hlavy, což ale podle umělkyně není nic nezvyklého.

Pátý den po vylepení se však papír začal od fasády odlepovat a trhat. „Je samozřejmostí, že se za mural vzdávám honoráře a budu se snažit maximálně přispět k navrácení fasády do původního stavu,“ píše ve svém vyjádření autorka nástěnného polepu.

O opětovné vylepení v tuto chvíli neuvažuje. Nemyslí si totiž, že by se dopustila technického pochybení, a obává se, že nový mural by se opět začal odlepovat. „Řešení, které navrhuji já, je celou kresbu prostě sundat dolů vapkou, omluvit se a prohlásit to za fail (česky propadák, pozn. redakce),“ glosuje Toy Box.

Za zachování umění na fasádě ústavu však bojují kurátoři Brno Art Open. Organizátoři festivalu až začátkem příštího týdne společně s instalátory posoudí, jak poničené dílo z fasády nejlépe sundat. O dalších krocích pak budou podle projektové manažerky open air festivalu Silvie Šeborové rozhodovat ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem.

Poškozená místa muralu Tisíc jeřábů na zdi Masarykova onkologického ústavu

„Práce Toy Box si vážíme a nechceme oslovovat někoho jiného. Na fasádě by mohla místo papírového muralu vzniknout malba,“ říká Šeborová. Tuto možnost potvrdila i Toy Box, pokud s tím vedení MOÚ bude souhlasit. „Samozřejmě pochopím ale i to, když už o žádných muralech nebude chtít ani slyšet,“ napsala Toy Box.

Ohledně malby mají však v MOÚ jasný postoj. „Ne, od začátku spolupráce je jasné, že se v případě muralu bude jednat o dočasnou instalaci,“ odpovídá Klára Jirkovská, tisková mluvčí ústavu. Dodává však, že se MOÚ na festivalu bude nadále podílet a další osud uměleckého díla na jeho fasádě je v režii Turistického informačního centra Brno, které umělecký festival zaštiťuje.

V zdravotnickém zařízení nemají ani problém dál spolupracovat s tvůrkyní vystupující pod značkou Toy Box.

Ta je zkušenou pouliční umělkyní, ilustrátorkou, výtvarnicí a autorkou komiksů. Mural Tisíc jeřábů vznikl jako oskenovaná kresba tužkou. Následně byla vytištěna a šetrným tapetovým lepidlem, které po sobě nezanechává stopy, ručně lepena na fasádu MOÚ.

Tisíc jeřábů má na šířku přes čtyři metry a dosahuje výšky jedenácti metrů. Jeho vylepení umělkyni zabralo třináct hodin. Běžně papírové muraly vydrží několik měsíců až let. Další její obdobné velkoformátové kresby můžete najít například v Hradební ulici v Českém Krumlově nebo jako součást autorčiny výstavy v Broumově.