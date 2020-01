Muž prodával vyhynulé motýly po celém světě, získal miliony korun

Kriminalisté muže sledovali od poloviny roku 2018. Věděli, že s hmyzími sbírkami obchoduje, a to po celém světě. Avšak na aukčních portálech vyvolával dojem, že je ze Spojených států amerických.

„Na začátku roku 2019 byl případ odložen, ale my jsme aktivity muže nadále sledovali. V obchodování s ohroženými druhy neustal. Na začátku letošního roku jsme u něj provedli domovní prohlídku. Našli jsme 9 147 kusů ohrožených živočichů ve sbírkách,“ uvedl Radim Hönig z brněnského oddělení hospodářské kriminality, který případ vedl.



Zatím jde o živý případ, dosud nepadla obvinění. Policisté nicméně uvedli, že muž, u nějž motýly a brouky našli, je preparoval a poté s nimi na amerických obchodních portálech obchodoval, a to minimálně od roku 2017.

„Přišel si na velké peníze. Jen při domovní prohlídce jsme u něj našli hotovost v přepočtu za 950 tisíc korun. Tento případ je výjimečný. Za posledních několik let se nepodařilo zajistit více exponátů. Je to opravdu velké množství,“ zdůraznil Josef Bečvář z brněnské hospodářské kriminálky.

Kolik druhů motýlů a brouků u muže našli, policisté zatím nevědí. Přesný počet musí určit až specialisté v Praze.

„Vůbec nejvíc kusů však bylo od motýla jasoně červenookého, který je na našem území veden jako vyhynulý už od třicátých let minulého století. Zabavili jsme asi 1800 kusů tohoto druhu, který se na černém trhu pohybuje s cenou asi 250 eur za jediný kus,“ podotkl Hönig.

Kdyby se muži povedlo prodat jen jasoně, přišel by si na částku kolem tří milionů korun.



Budeme rádi, když sbírka půjde do muzea, říká kriminalista

Celkovou škodu kriminalisté prozatím jen odhadují na několik milionů korun. Přesné vyčíslení nechávají až entomology.

„Některé exempláře už byly nachystané v balíčcích, s nadepsanými adresami různých zemí. V případě úspěšného prodeje zajištěných jedinců by mohl prodejce získat finanční hotovost v řádech milionů korun,“ popsal Hönig.



Podle něj jde o muže, který se dříve entomologií živil. Nyní je však nezaměstnaný.



Co se stane s motýly a brouky ve skleněných tabulkách, musí určit až soud. „Pokud by to bylo pašované oblečení, skončí ve spalovně. My však budeme jen rádi, pokud soud rozhodne o umístění sbírky do muzea,“ řekl Bečvář.

Většina zabavených motýlů i brouků spadá do ochrany podle Mezinárodní úmluvy CITES pro ohrožené druhy. Některé exempláře už patří na listinu vyhynulých druhů.

Případ policisté nadále prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Pachatel může dostat až tři roky za mřížemi.