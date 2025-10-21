Motorkář uháněl večerním Brnem více než stovkou. Byla to hloupost, řekl hlídce

Hloupostí nazval své jednání třiatřicetiletý motorkář, kterého strážníci v brněnské ulici Úvoz přistihli při rychlosti 111 kilometrů v hodině. Byť motocyklista před jízdou nepil, ani strážníkům neujížděl, kvůli velmi výraznému překročení limitu přišel na místě o řidičský průkaz.
Ilustrační snímek.
Večerní prázdné ulice Brna svedly v pondělí řidiče motocyklu na brněnském Úvozu k testování výkonu svého stroje. To neuteklo pozornosti hlídky brněnských strážníků, která jej rychle dostihla a zastavila.

„Dechová zkouška u třiatřicetiletého řidiče přítomnost alkoholu neprokázala. Svou jízdu označil za hloupost, přesto mu nyní hrozí pokuta do pětadvaceti tisíc korun, čeká ho zákaz činnosti až na osmnáct měsíců a do bodového systému mu přibude šest bodů,“ uvedl mluvčí Městské policie Brno Václav Kadraba.

Hlídka strážníků o porušení pravidel informovala státní policisty, kteří následně motorkáři zakázali pokračovat v jízdě a na místě mu zadrželi řidičský průkaz.

Podobně dopadla také honička v ulicích jihomoravské metropole na začátku října, kdy se policisté motorkáře marně snažili zastavit už v Šeberově na Blanensku a past sklapla až v ulici v Hudcova v brněnské části Medlánky.

