Masarykův okruh se při MotoGP změní v pevnost, dovnitř pustí jen vyvolené

Manželé ze Švýcarska jsou dlouholetými fanoušky rychlých motorek. A vždy chtěli na vlastní kůži zažít vyhlášenou atmosféru brněnského závodu MotoGP. Až letos se konečně rozhodli si svůj sen splnit. Koupili si lístky a předplatili ubytování. Jenže kvůli epidemii koronaviru mají nakonec smůlu.



„Paní nám volala a byla moc zklamaná. Ale říkala, že si vstupenky schovají a přijedou příští rok,“ tlumočí příběh Jitka Božková, spolumajitelka kempu Oáza v Ostrovačicích, kde se švýcarští manželé plánovali ubytovat.

Podobné rozčarování zažily i desetitisíce dalších fanoušků. Jindy našlapané a v řadě případů i do noci hučící kempy kolem Masarykova okruhu poprvé v historii ztichnou.

Největší motocyklový svátek v Česku se totiž kvůli přísným opatřením proti šíření koronaviru bude muset obejít bez plných tribun. Místo diváků je pokryjí bannery s propagací Brna a Jihomoravského kraje.

„Určitě to bude specifické a trošičku nudné. Strašně mě mrzí, že v Brně, kam jsem se tak moc těšil na diváky a mám tam nejvíc přátel, se pojede bez nich,“ zalitoval osmnáctiletý Filip Salač, jediný český jezdec na startovní listině.



Mimochodem i tady závod hlásí výraznou ztrátu – kvůli zlomené ruce totiž vynucenou pauzu ohlásila největší hvězda, úřadující mistr světa Marc Márquez.

Pořadatelé sice uznávají, že letošní show nebude kvůli koronavirovým pravidlům nablýskaná jako v minulosti, ale i tak věří, že sedmdesátiletá tradice neutrpí výraznější šrámy. „Vůbec nemám strach, je na co se těšit. Vyžadovaná opatření mají hlavu a patu,“ tvrdí ředitelka Automotodromu Brno Ivana Ulmanová.

Jindy rušný „babylon“ Masarykova okruhu se tak v těchto dnech mění v nedobytnou pevnost, do které proniknou jen závodní týmy, pořadatelé a pracovníci úklidové služby a cateringu – všichni s čerstvým negativní testem na covid-19.

Šance naživo u lesa. S výstrahou

Kdo by se přece jen chtěl do blízkosti okruhu dostat, musí pěšky. Policie totiž od pátku do neděle uzavře silnice v okolí a dostanou se na ně jen auta se zvláštním povolením.

„Zákaz se vztahuje na trasu ze Žebětína do Ostrovačic a průjezd od křižovatky na Kývalce kolem hlavní tribuny, tentokrát do Žebětína. Objízdná trasa povede přes Veselku. Autobusy linky 402 městské hromadné dopravy tento týden kolem Masarykova okruhu projedou bez zastavení,“ popsal šéf jihomoravské policie Leoš Tržil.

Ostatně policistů i strážníků letos vyrazí do akce mnohem méně než v minulosti. Pohlídají vnější trasu kolem okruhu, aby se lidé neshlukovali například v lesíku nad Žebětínem – oblíbeným místem s dobrým výhledem na trať. K jednotlivcům a menším skupinám však bude policie tolerantní a zakročí až v případě problémů.

„Les uzavřít nemůžeme. Jen pohlídáme pořádek, aby nikdo v okolí netábořil, nekouřil, nerozdělával oheň nebo neodhazoval odpadky. A dohlédneme třeba také na drony, které nad okruhem nemají co dělat. Pokud by někdo zvláštní režim oblasti porušil, může o stroj přijít,“ podotkl Tržil a apeloval na zodpovědnost příchozích.

Podle pořadatelů však mají lidé zůstat doma a sledovat závody v televizi. Naopak je zvou alespoň na doprovodné akce, které naplánovali na dnešní odpoledne na Moravském náměstí před kinem Scala. Jejich součástí je i beseda s osobnostmi motocyklového sportu, autogramiáda bývalého jezdce MotoGP Karla Abrahama nebo výstava současných a historických motorek.

Jen hrstka nejvěrnějších

Každopádně podle informací z hotelů a kempů je jasné, že davy fanoušků do Brna rozhodně nezamíří. Největší kemp Start, který žije pouze z Grand Prix, letos ani neotevřel. Podobně je na tom již zmíněná Oáza, do Campingu Hanka ve Veverské Bítýšce zase dorazila pouze hrstka nejskalnějších nadšenců.

„Je to katastrofa. Normálně ubytováváme kolem 120 lidí, letos jich přijelo jen něco přes dvě desítky, hlavně z Německa a Nizozemska. Většinou lidé pobyty zrušili s tím, že si lístky přesunou na příští rok,“ objasnila situaci nájemkyně kempu Hana Musilová.

Podobně jsou na tom také hotely. „Máme tu ubytované pouze členy závodních týmů, fanoušci ale nepřijeli žádní,“ shrnula recepční Hotelu D1 v Ostrovačicích. Stejně je na tom i hotel Žebětínský Dvůr s kapacitou 40 pokojů, který ze čtvrtiny zaplnili také přímí účastníci Grand Prix.

Vstupenky na letošní ročník brněnského závodu přitom do prodeje zamířily ještě před začátkem koronavirové krize a zakoupilo si je okolo 22 tisíc diváků. Mohou je využít v příštím roce, nebo požádat o vrácení peněz.

Tuto možnost ale podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) zatím využila jen asi tisícovka lidí. „Řešili jsme, jestli na okruh pustit omezený počet diváků, ale pak bychom stáli před volbou, kdo může přijet a kdo ne,“ poznamenala Vaňková.

Dohady, za jakých podmínek se pojede, a jestli vůbec, Brno a kraj vedly s promotérskou Dornou dlouhé měsíce. Nakonec z toho vzešel dvouletý balíček, za který do Španělska na zalistovacím poplatku poputuje 190 milionů korun. Dorna na oplátku povolila reklamu a spoty v televizi, které Brno a jižní Moravu odprezentují do celého světa.