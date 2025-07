Grand Prix se do Brna vrátila po pětileté pauze. Za přítomnosti diváků se jelo naposledy v roce 2019, kdy závodní víkend v součtu navštívilo necelých 187 tisíc fanoušků. O rok později se kvůli covidovým opatřením startovalo bez diváků. Brněnský návštěvnický rekord je starý 10 let, tehdy si měření sil těch nejlepších motocyklistů nenechalo ujít v součtu 248 tisíc lidí.

„Enormního zájmu fanoušků si velmi vážíme. Organizačně se jedná o skutečně náročnou akci a pro příští ročníky intenzivně zapracujeme na tom, abychom vše posunuli zase dál,“ uvedl majitel Automodromu Karel Hubáček po závodech.

Nadšený z počtu diváků byl prezident pořádajícího Autoklubu České republiky Jan Šťovíček. „Myslím si, že je to skvělý výsledek, a chtěl bych říct, že jsou to skutečná čísla. Nikde jsme nic nenafukovali,“ řekl Šťovíček a zpochybnil historický rekord před deseti lety.

„Můžeme si říkat, jak se to asi tehdy počítalo... Já jsem velice spokojen a hodnocení pamětníků bylo takové, že zájem a návštěvnost je na úplně jiné úrovni, než to bylo v předchozích letech. Z mého hlediska je tohle tak trošku rekord,“ řekl první muž českého motorsportu.

Fanoušci byli z návratu brněnského podniku do kalendáře MotoGP nadšení, užívali si skvělou atmosféru. Trojice z Opavy si ale stěžovala na dlouhé fronty u stánků s občerstvením. „Ve frontě jsme čekali i hodinu až hodinu a půl. Že bylo pivo drahé, to nám nevadilo. Nad hamburgerem za 300 a hranolkami za 200 plus tatarkou za 50 korun bychom taky mávli rukou. Jsme na Grand Prix, musí se s tím počítat. Ale štvaly nás právě ty fronty,“ vytkla trojice fanoušků.

S atmosférou byla spokojená i čtveřice nadšenců, která přijela na celý víkend z Ostravy a přespávala v jednom z kempů u Ostrovačic. „Závody si užíváme maximálně. Brno si takový podnik zaslouží. Organizace je velice dobrá, tedy až na odpadky, které se povalovaly na cestě z okruhu do kempu,“ zmínili společně Jiří a Veronika.

Na Masarykově okruhu se kromě front potýkali také s problémy s fungováním systému bezkontaktního placení kartou. Měl opakované výpadky. „Celou sobotu s tím byly problémy. Třeba někdo chtěl platit bezkontaktně, pivo měl načepované, ale karta se ne a ne načíst. Kromě toho se z tribuny nedalo ani moc dovolat, asi kvůli přetížené síti,“ popsali nadšenci z Opavy.

Plné ruce práce měli během neděle záchranáři. V závěru závodu kategorie MotoGP pomáhali fanouškovi přímo na tribuně, měl zástavu oběhu. „Podařilo se nám jej úspěšně resuscitovat. Poté, co jsme mu pomohli a ošetřili ho, putoval do nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Od nedělního rána do třetí odpoledne měli zdravotníci v péči 72 fanoušků. Většinou se jednalo o kolapsy, drobná poranění, alergické reakce a popáleniny. Výraznou roli hrálo slunečné počasí, kdy se teploty přehouply přes tropickou třicítku.

Kolony na dálnici po konci MotoGP

Policisté dohlížející na dopravu po poledni hlásili, že se nedělní nájezd fanoušků na Masarykův okruh obešel bez vážnějších komplikací. „Řešili jsme pouze jednu drobnou nehodu, jeden zásah hasičů u vznikajícího požáru auta, které jsme vytáhli z kolony,“ upřesnil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Výrazně silnější provoz kvůli odjíždějícím fanouškům očekávali policisté od čtvrté odpoledne, což se splnilo. Mnoho motoristů míří na blízkou D1. „Provoz na dálnici je místy velmi hustý, což je zřejmě způsobeno dovolenými. Po 15. hodině do něj přibydou návštěvníci z MotoGP. D1 a silnicím v širším okolí okruhu se do 18 hodin raději vyhněte, je-li to možné,“ vzkázal Šváb.

Před čtvrtou hodinou policisté uzavřeli sjezdy z dálnice na exitu Ostrovačice na 180. kilometru. V obou směrech se tvoří kolony. Kolony jsou podle dálničních kamer také kolem Kývalky, řidiči musejí počítat se zdržením.

Na největších parkovištích u okruhu se nacházely tisíce aut a stovky motocyklů. Jejich majitelé museli počkat, než odejde hlavní vlna chodců, kteří měli stejně jako v sobotu přednost před auty.

„Strážníci od tohoto okamžiku umožňují odjezd motoristů od paddocku i tribuny D jak směrem do Žebětína, tak i do Ostrovačic,“ uvedl ve čtyři odpoledne mluvčí strážníků Jakub Ghanem. V opačných směrech, tedy k Masarykovu okruhu, zůstávaly silnice uzavřené.

Dopravní podnik na neděli vyčlenil 60 autobusů, oproti předchozímu dnu, kdy kolabovala doprava v okolí Masarykova okruhu, flotilu posílil ještě o dalších deset. Ranní a dopolední příjezd fanoušků se odehrál bez komplikací, spoje vyjížděly z přestupního uzlu u bohunické fakultní nemocnice a přilehlého kampusu co chvíli.

Oproti bujaré atmosféře na Masarykově okruhu bylo o dost klidnější dění ve fanzóně na náměstí Svobody v centru Brna. Klání kategorie Moto2, v němž obsadil osmé místo jediný český jezdec v seriálu Filip Salač, sledovalo na dvou velkých obrazovkách několik stovek fanoušků. Většina lidí byla uvelebená na lehátkách a závod soustředěně pozorovala bez větších emocí. Nejhlučnější byla skupinka fandící nakonec vítěznému Američanovi Joe Robertsovi.