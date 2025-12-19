Přetížené vozy ničí provizorní most v Břeclavi. Můžeme ho zavřít, varují silničáři

„Zejména v poslední době zaznamenáváme na mostu průjezdy nákladních vozidel, která jsou enormně přetížena,“ uvedla za ŘSD Lucie Trubelíková.
Tyto informace jim prý hlásí dělníci, kteří staví nový most a kteří si příliš těžkých vozů na provizorní konstrukci hned vedle sebe všímají. Provizorní most je podle ní dimenzovaný tak, aby odolal stejnému náporu jako ostatní mosty na silnicích první třídy.
Přetížené vozy ale provizorní konstrukci poškozují podobně jako silnice kdekoliv jinde. „Pokud by došlo k poškození provizoria, následná oprava by byla pro řidiče vzhledem k jeho uzavírce velmi nepříjemná,“ upozornila Trubelíková.
Jak doplnila, běžná zatížitelnost je 32 tun, maximální pak odpovídá dvěma na mostě samostatným vozidlům, z nichž každé váží nejvýše 48 tun.
Řidiči by totiž museli v případě uzavření jet po silnici před Valtice, Lednici a Podivín, a to i místní. Jiná cesta přes odlehčovací koryto řeky Dyje totiž nevede. „Záleží nám proto na tom, aby mostní provizorium zůstalo v pořádku a plně průjezdné,“ sdělil starosta Břeclavi Svatopluk Pěček (ANO).
Silničáři i břeclavská radnice požádali o spolupráci policisty a Inspekci silniční dopravy, aby ve zvýšené míře dohlíželi na to, jak těžké vozy tudy jezdí. Řidiče hlídají i kamery, protože tudy zároveň musí jet maximálně 30 kilometrů v hodině. Vyšší rychlost most taky poškozuje.