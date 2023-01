Brno čekají dva roky komplikací, poškozený frekventovaný most zúží na půlku

To, co od pondělního rána čeká řidiče v Brně, snad ani nemohlo mít symboličtější předehru.

Šéf zdejšího závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala totiž dorazil na představení zásadního dopravního projektu, který značně zkomplikuje jízdu městem, kvůli zácpám se zpožděním.

Na zhruba 200 metrů dlouhém mostě v ulici Otakara Ševčíka v Židenicích, přes nějž ve všední dny projede až 40 tisíc aut, se vozovka na začátku příštího týdne zúží na polovinu a bude se jezdit jen jedním pruhem v každém směru místo dvou.

Jde přitom o křižovatku několika sjezdů a nadjezdů z městského okruhu s výpadovkou na D1 ve směru na Ostravu.

„Kromě křížení dálnic D1 a D2 bychom na jihu Moravy asi těžko našli cokoli komplikovanějšího,“ ilustruje Fiala složitost rekonstrukce, která vyjde na 420 milionů korun a potrvá dva roky.

Původní odhad přitom hovořil dokonce o čtyřech letech, vítězné sdružení stavebních firem v čele s brněnskou OHLA ŽS však slibuje, že to zvládne za poloviční dobu. Letos jednu polovinu mostu s přiléhajícími rampami, v příštím roce tu druhou.

„Sejmeme celý mostní svršek, poté dojde k odhalování vlastní nosné konstrukce a částečné demolici horní části pilířů,“ přibližuje postup prací stavbyvedoucí z OHLA ŽS Petr Novotný. Při pohledu zespodu jsou v některých částech mostu již vidět ulámané kusy betonu.

Podle Novotného nejsou na místě obavy z toho, že se začíná v lednu, kdy mohou přijít mrazy či sníh a na stavbě se nebude nic dít. „Z povahy toho, co se má teď dělat, nám zimní měsíce nevadí,“ podotýká.

Od pondělí tak dělníci uzavřou pravou polovinu mostu ve směru ze Židenic, s tím se logicky „zamkne“ i nájezdová a sjezdová rampa. Nicméně řidiči od Židenic neodbočí z mostu ani vlevo – na dálnici či do města musí jinudy.

Z jednoho omezení do druhého

Vyznačených objízdných tras je hned několik, ať už přes Černovice, či Vinohrady, kam ovšem nebudou smět těžké kamiony. MHD se omezení výrazně nedotkne. Hlavní trasa nicméně povede po dálnici.

Šoféři mířící od Ostravy přes Brno na Svitavy přes ni budou vedeni až na druhou stranu města, kde sjedou do Pisáreckého tunelu a následně vyrazí přes Žabovřeskou dál na sever. Objížďka tudy povede i v opačném směru. „Chceme tím odlehčit dopravě v tomto místě,“ vysvětluje projektantka objížděk Alžběta Popelková, proč se auta poženou kolem Brna, přestože do Židenic půjde sjet.

Situace uzavřených pruhů a objízdných tras přímo v místě kolem mostu v Brně na ulici Otakara Ševčíka.

I cesta přes dálnici však má svá úskalí. Nejenže jsou na ní časté kolony, ale ŘSD chce letos v polovině roku začít mezi výpadovkou na Vídeňské a D2 s rozšiřováním D1 na šest pruhů. Řidiči tak pojedou z jednoho omezení do druhého.

„Budou tam sice nějaká komplikovanější napojení na dálnici, ale jinak to zorganizovat nejde,“ reaguje Fiala. Na D1 se při pracích plánuje podobné zúžení do dvou pruhů jako při nedávné modernizaci stejné dálnice do Prahy. Pruhy však mají být širší, aby se řidiči nebáli jet ani v tom levém.

Do toho všeho v Brně pokračuje na hlavních tazích rozšiřování okruhu na Žabovřeské. A letos na jaře se přidá Bauerova podél výstaviště, na což už dnes navazuje zúžení frekventovaného městského okruhu až k železničnímu mostu u Uhelné ulice, kde se pracuje na protipovodňových opatřeních kolem Svratky.

„Ani D1, ani mosty na Otakara Ševčíka, ani žádná stavba na městském okruhu nestojí za odklad. Když jsem se díval, kdy nám stavby končí, tak v roce 2024 Brnu výrazně ulevíme. Po tomto roce nám zůstane už jen rozšiřování D1. Řidiči tak poznají, že se něco na silnicích v Brně skutečně stalo,“ tvrdí zdejší šéf ŘSD.

Přesný stav mostu teprve zjistí

Rok 2024 je totiž nyní konečným termínem pro dokončení Žabovřeské, Bauerovy, úseku velkého městského okruhu na Tomkově náměstí i právě startující opravy mostu.

Tedy pokud vše půjde, jak si ŘSD přeje – a nenastane situace jako s mostem na hlavním tahu na Svitavy u Černé Hory na Blanensku v roce 2017, který se musel bourat a stavět zcela nový, nebo o rok později s vytíženým mostem přes vodní nádrž Nové Mlýny. Přesnou kondici toho brněnského totiž silničáři neznají a zjistí ji až po zahájení prací.

„Pokud nebude ve stavu, jejž předpokládáme, musíme hledat cestu, co s tím dál dělat,“ říká stavbyvedoucí, podle něhož některé části mostu, který začal řidičům sloužit v roce 1987, lze dnes na sedmistupňové škále zařadit do páté nebo šesté kategorie, tedy špatný či velmi špatný stav. V sedmé, označující havarijní situaci, se nicméně ještě nenachází. „Tímto bychom se chtěli řidičům omluvit za komplikace. Ale kdo tudy jezdí, ví, že oprava je potřeba,“ sděluje Fiala.

S postupem prací přijdou omezení také pro řidiče pod mostem na Ostravské, kde se dá očekávat zúžení kolem pilířů. Příští rok se pak situace otočí – dělníci se přesunou na druhou polovinu mostu a auta na tu novou.