Na nový most nad tratí v Blansku vyjela první auta, lidé na něj čekali 70 let

16:32

Nový most spojující Blansko se Starým Blanskem přes železniční koridor se dnes otevřel řidičům. Díky němu už nebude nutné přejíždět přes železniční přejezd u zastávky Blansko město. Na most čekali obyvatelé města 70 let, stavět se začal loni v červenci.