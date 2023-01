Modré zóny v Brně nabobtnají. Zmizí „ostrov“ u centra, zamíří i do Židenic

Za modrými čárami řidiči nově nechají auta například ve čtvrti Štýřice, jež se nachází jižně od řeky Svratky.

Minimálně v oblasti Polní se místní obyvatelé předloni domáhali jejich nakreslení pomocí petice, na radnici Brna-střed se se stejným požadavkem obrátili i lidé ze sousední lokality Červený kopec. Obyvatelé Masarykovy čtvrti dokonce na úřad odevzdali dvě protichůdné petice.

Dvě oblasti dostanou modré zóny navzdory původnímu plánu. První je Cimburkova, jejíž součástí je lokalita za Lužánkami s fotbalovým stadionem i ulice před Nákupním centrem Královo Pole, a přidá se také okolí Viniční ulice v Židenicích.

Jejím specifikem bude, že vznikne odděleně od ostatních zón, protože v okolí rezidentní parkování nefunguje. „Ve Viniční stačí přemalovat bílé čáry modrou barvou, jinak je oblast na systém připravena,“ hlásí starosta Židenic Petr Kunc (nez.).

Rozšíření zón začne v půlce dubna a potrvá do listopadu. Místo pěti etap bylo rozděleno do jedenácti. „Vede nás k tomu loňská zkušenost, kdy jsme zaváděli víc oblastí najednou, což vedlo k velkému vytížení pracoviště pro vydávání oprávnění. Přestože si ho lidé mohou vyřídit s předstihem, nechávají to zpravidla na poslední chvíli,“ vysvětluje radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). Veškeré nové oblasti budou mít noční regulaci od 17 do 6 hodin.

V příštím roce mají přijít na řadu lokality v Novém Lískovci, Žabovřeskách, Židenicích a Brně-sever. Pro rok 2025 jsou v hledáčku Medlánky, Jundrov a Komín.