Třiadvacetiletá rodačka z Brna začala s modelingem už ve třinácti letech. „Tehdy bylo docela běžné, že jsem šla po náměstí a nějaký modelingový agent si mě všiml a nabídl mi práci,“ popisuje.

Už ve svých patnácti pak odjela na tříměsíční stáž do Pekingu. „To byla velká škola. Na bytě nás bylo sedm holek, podmínky občas nebyly úplně ideální. Z Česka jsme tam byly dvě, druhé slečně bylo sedmnáct a dodnes jí říkám ‚moje pekingská máma‘, protože mi tam byla velkou oporou,“ odhaluje Bacilková začátky kariéry.

Pobyt v Číně označuje za velkou dřinu. „Hned první den po příletu jsem měla plný den castingů a s časovým posunem jsem byla víc než třicet hodin bez spánku,“ vzpomíná.

Přestože cestovala za prací, program zdaleka neměla nalajnovaný. „Agentura mi pár dní dopředu poslala, kdy a kde mám být na focení. Volný čas jsem skoro neměla a většinu dní jsem trávila v dodávce s dalšími slečnami, se kterými jsme jezdily na castingy. Z nich pak mohla plynout práce, ale konkurence byla velká. Holek na castinzích byly desítky a klient si z nich vybral třeba jen jednu,“ líčí Bacilková.

Soutěže krásy procházejí reformami

Ta si náročnou šichtou daleko od Česka ani moc nevydělala. „Prvotní náklady jako letenku a ubytování hradila agentura. Následnou prací jsem ale tento dluh splácela, takže jsem si ani žádné peníze nepřivezla,“ podotýká.

Modelingu se nejintenzivněji věnovala od třinácti do sedmnácti let, mladým slečnám by však takový život spíše nedoporučila. „Je občas docela toxický a člověk je hodně pod tlakem. Kdybych měla dceru, tak bych se hodně rozmýšlela, jestli bych ji na takovou stáž poslala. Opravdu to není pro každého,“ upozorňuje Miss České republiky.

Tato soutěž už však nemá takový zvuk jako dřív, v posledních letech ji ani nevysílá žádná z českých celostátních televizí. „Bylo období, kdy nepřicházelo tolik nabídek na práci, a shodou okolností jsem dostala divokou kartu do Miss České republiky, kde jsem mohla jít rovnou do semifinále. Brala jsem to jako dobrou příležitost,“ vysvětluje, jak se do soutěže dostala.

Klání krásy procházejí po celém světě různými reformami, dovoluje se například účast starším ženám nebo těm, které nemají „dokonalé míry“ 90-60-90. V Miss České republiky zatím k ničemu takovému nedošlo. „V každé soutěži je to jiné, někde jsou velmi striktní, jinde už obvod pasu tak neřeší. Bohužel jsem se ale setkala s tím, že některé holky tak moc chtěly splňovat požadavky na ‚perfektní tělo‘, až končily s poruchami příjmu potravy,“ líčí Bacilková.

Například v mezinárodní Miss Aura v Turecku, kam se chystá v květnu, již povolují start i ženám, které mají děti. Na druhou stranu podle ní modeling zkrátka nemůže dělat každý. „Já například neumím zpívat, takže nikdy nebudu profesionální zpěvačkou. V modelingu jsou prostě nějaké požadavky, které by slečna podle mě měla splňovat,“ míní Bacilková.

Pomoc postiženým dětem

Soutěže krásy se vždy prezentovaly určitým přesahem a vzhled by měl být jen jedním z kousků skládačky. Je tak dobrým zvykem, že Miss zakládají různé charitativní projekty, Bacilková se v něm věnuje podpoře postižených dětí.

„Spojila jsem se s brněnskými gastronomickými podniky, které nyní část ze svých tržeb posílají na pomoc jak mentálně, tak fyzicky postiženým dětem,“ přibližuje svou spolupráci s projektem Jedna se počítá, který zaštiťuje nezisková organizace Dnes pomáhám.

Charitativní práce sice Bacilkovou podle jejích slov naplňuje a chce v ní pokračovat, zároveň si však musí vydělávat modelingem. „Stejně jako si lidé myslí, že když je holka hezká, tak nemůže být chytrá, tak věří, že modelky mají hodně peněz,“ zmiňuje. Podle ní tomu tak ale v současnosti není.

Například národní kostým, který předvede na soutěži v Turecku, si hradí ze svého. Spolupracuje například s brněnským návrhářem Miroslavem Michalem Knotem, Beatou Rajskou nebo Šárkou Ordošovou.

Ačkoliv sama říká, že za většinou práce musí dojíždět, neplánuje z Brna odcházet. „Studuji tady, mám tu bydlení a přátele. Nic mi tu nechybí,“ podotýká.

Kromě chození po mole se brzy objeví také na druhé straně „barikády“, když usedne v porotě při semifinále letošní Miss České republiky. „Favoritky pro mě určitě budou slečny, které kromě vzhledu nabídnou i nějakou přidanou hodnotu,“ radí úřadující Miss uchazečkám.